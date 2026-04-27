27 de abril de 2026
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Combustible

Hasta 20% menos en combustible: cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en Mendoza

Con abril llegando a su fin, el Banco Nación mantiene la promo de descuento en combustible y otros rubros fundamentales. Los detalles.

Hasta 20% menos en combustible: cómo aprovechar el descuento del Banco Nación

Hasta 20% menos en combustible: cómo aprovechar el descuento del Banco Nación

 Por Soledad Maturano

En pleno fin de mes, cargar combustible se vuelve uno de los gastos más pesados para los bolsillos de los trabajadores argentinos. En ese escenario, el Banco Nación sostiene descuentos en estaciones de servicio que buscan amortiguar el impacto. Además, la entidad sostiene descuentos en otros rubros claves como supermercado y farmacias.

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Combustible: aprovechá la promo de los bancos a fin de mes

Las estaciones de servicio se consolidan como uno de los puntos fuertes del esquema de ahorro del Banco Nación. Con la suba de precios y el uso cotidiano, el beneficio toma relevancia hacia fin de mes.

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20% de descuento los días viernes pagando con Banco Nación.

20% de descuento los días viernes pagando con Banco Nación.

El Banco Nación ofrece 20% de descuento los viernes en cargas realizadas en estaciones de servicio adheridas como Shell, Axion e YPF. El tope de reintegro es de $10.000 mensuales y el pago debe hacerse con tarjeta Visa crédito a través de MODO BNA+.

Para acceder, es necesario escanear el código QR en el surtidor y seleccionar la tarjeta correspondiente dentro de la app.

Además, clientes de otras entidades bancarias también pueden acceder a descuentos en la carga de combustible durante los últimos días de abril. Toda la información necesaria, acá.

Supermercados y compras del hogar

Más allá del combustible, el Banco Nación mantiene descuentos en supermercados, donde se concentran los reintegros más altos.

Cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, Changomás y Libertad ofrecen promociones que van del 20% al 30% según el día, con topes semanales o mensuales y condiciones de compra mínima en algunos casos.

En paralelo, también hay beneficios en carnicerías, con 30% de descuento en Granja Benedetti, y en farmacias adheridas, donde los lunes se puede pagar en cuotas sin interés.

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En supermercados, la entidad ofrece descuentos con reintegros.

En supermercados, la entidad ofrece descuentos con reintegros.

Otros rubros que suman al ahorro

El esquema se completa con descuentos en ópticas, veterinarias y librerías. En estos casos, predominan los beneficios del 10% y la posibilidad de financiar en hasta tres cuotas sin interés, según el comercio y el día.

En ópticas, las promociones están vigentes los días jueves, mientras que en veterinarias aplican los martes sin tope de reintegro. Las librerías, en tanto, concentran sus beneficios los sábados.

Un esquema para ordenar el gasto

Con este abanico de opciones, los clientes del Banco Nación pueden distribuir sus consumos a lo largo de la semana y aprovechar mejor cada descuento.

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