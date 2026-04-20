Ahorro semanal: qué promociones del Banco Nación siguen activas y dónde usarlas

En Mendoza, el Banco de la Nación Argentina sostiene beneficios pensado para impulsar y apoyar consumo cotidiano, con foco en rubros como alimentos, combustible y salud. La mayoría de los descuentos se canalizan a través de pagos con tarjetas de la entidad mediante la app MODO BNA+, y varían según el día de la semana y el comercio.
Descuentos en supermercados
Gran parte de las promociones se ubican en supermercados, donde cada cadena tiene sus propias condiciones:
Carrefour: los miércoles ofrece 30% de descuento con tope semanal de $12.000 pagando con Visa crédito vía MODO, mientras que los sábados suma un 10% sin límite abonando con crédito o débito. Vigente hasta el 31 de mayo.
Coto: los martes aplica 20% de descuento, con compra mínima de $60.000 y un tope mensual de $25.000. Disponible hasta el 30 de abril.
Jumbo: replica el 20% los martes y jueves, pero exige un ticket mínimo de $100.000, con tope de $25.000. También hasta fin de abril.
Changomás: mantiene un 20% los miércoles, con compra mínima de $75.000, vigente hasta el 31 de mayo.
Libertad: eleva el descuento al 30% los miércoles, con tope semanal de $12.000, tanto en tiendas físicas como online, hasta el 31 de mayo.
Descuentos que van más allá de la góndola
Los descuentos se extienden también a otros tipos de consumos y comercios. En carnicerías, Granja Benedettiofrece 30% de rebaja con Visa crédito vía MODO, con un tope de $12.000 y vigencia hasta fines de mayo.
Para quienes necesiten renovar anteojos, ópticas como Visión, Scerbo y La Pirámide aplican un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés todos los jueves, bajo la misma modalidad de pago.
En farmacias, el beneficio no es un reintegro directo sino financiación: todos los lunes se puede pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa.
Las estaciones de YPF, Shell y Axion Energy concentran su promoción los viernes, con un 20% de descuento y un tope mensual de $10.000. El pago debe hacerse con Visa crédito escaneando el QR en el punto de venta.
En paralelo, las veterinarias adheridas ofrecen los martes un 10% de descuento, sin tope de reintegro y con la posibilidad de financiar en tres cuotas sin interés.
Por último, la entidad también incluye librerías. Cadenas como Cúspide y Yenny, junto a comercios como García Santos y Ludditas, aplican un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés los sábados, con un tope de $10.000 por compra y vigencia hasta el 30 de abril.
Una lógica para planificar el gasto
Más que promociones aisladas, el sistema plantea una dinámica organizada por días que permite distribuir compras y maximizar reintegros. En un contexto económico complejo, este tipo de herramientas cobra relevancia para sostener el consumo sin desbordar el presupuesto mensual.