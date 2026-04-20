20 de abril de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Ahorro semanal: qué promociones del Banco Nación siguen activas y dónde usarlas

Del 20 al 26 de abril, el Banco Nación mantiene descuentos en rubros claves como súper, nafta y salud. Una guía con cada beneficio, en detalle.

Ahorro semanal: qué promociones del Banco Nación siguen activas y dónde usarlas

Ahorro semanal: qué promociones del Banco Nación siguen activas y dónde usarlas

 Por Soledad Maturano

En Mendoza, el Banco de la Nación Argentina sostiene beneficios pensado para impulsar y apoyar consumo cotidiano, con foco en rubros como alimentos, combustible y salud. La mayoría de los descuentos se canalizan a través de pagos con tarjetas de la entidad mediante la app MODO BNA+, y varían según el día de la semana y el comercio.

Descuentos en supermercados

Gran parte de las promociones se ubican en supermercados, donde cada cadena tiene sus propias condiciones:

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Numerosos supermercados tienen descuentos para clientes del Banco Nación.

Numerosos supermercados tienen descuentos para clientes del Banco Nación.

  • Carrefour: los miércoles ofrece 30% de descuento con tope semanal de $12.000 pagando con Visa crédito vía MODO, mientras que los sábados suma un 10% sin límite abonando con crédito o débito. Vigente hasta el 31 de mayo.
  • Coto: los martes aplica 20% de descuento, con compra mínima de $60.000 y un tope mensual de $25.000. Disponible hasta el 30 de abril.
  • Jumbo: replica el 20% los martes y jueves, pero exige un ticket mínimo de $100.000, con tope de $25.000. También hasta fin de abril.
  • Changomás: mantiene un 20% los miércoles, con compra mínima de $75.000, vigente hasta el 31 de mayo.
  • Libertad: eleva el descuento al 30% los miércoles, con tope semanal de $12.000, tanto en tiendas físicas como online, hasta el 31 de mayo.

Descuentos que van más allá de la góndola

Los descuentos se extienden también a otros tipos de consumos y comercios. En carnicerías, Granja Benedetti ofrece 30% de rebaja con Visa crédito vía MODO, con un tope de $12.000 y vigencia hasta fines de mayo.

Para quienes necesiten renovar anteojos, ópticas como Visión, Scerbo y La Pirámide aplican un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés todos los jueves, bajo la misma modalidad de pago.

En farmacias, el beneficio no es un reintegro directo sino financiación: todos los lunes se puede pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa.

farmacia salud
En farmacias, la entidad ofrece 3 CSI.

En farmacias, la entidad ofrece 3 CSI.

Las estaciones de YPF, Shell y Axion Energy concentran su promoción los viernes, con un 20% de descuento y un tope mensual de $10.000. El pago debe hacerse con Visa crédito escaneando el QR en el punto de venta.

En paralelo, las veterinarias adheridas ofrecen los martes un 10% de descuento, sin tope de reintegro y con la posibilidad de financiar en tres cuotas sin interés.

Por último, la entidad también incluye librerías. Cadenas como Cúspide y Yenny, junto a comercios como García Santos y Ludditas, aplican un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés los sábados, con un tope de $10.000 por compra y vigencia hasta el 30 de abril.

Una lógica para planificar el gasto

Más que promociones aisladas, el sistema plantea una dinámica organizada por días que permite distribuir compras y maximizar reintegros. En un contexto económico complejo, este tipo de herramientas cobra relevancia para sostener el consumo sin desbordar el presupuesto mensual.

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