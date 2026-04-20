20 de abril de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará este lunes 20 abril desde las 14 hs, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a la presencia de inestabilidad en el sector chileno. Qué recomendaciones tener en cuenta.

En rigor, las coordinaciones del sistema determinaron que las condiciones climáticas no garantizan una transitabilidad segura, por lo que el Paso Internacional Los Libertadores será inhabilitado a partir de las 14 horas, pero el cierre del tránsito en Uspallata será a partir de las 12 horas de Argentina.

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Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Las Cuevas, Paso Internacional Los Libertadores, Paso a Chile, complejo techado vacío.jpeg
La Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor determino el cierre del tránsito en Uspallata a las 12 horas.

La Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor determino el cierre del tránsito en Uspallata a las 12 horas.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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