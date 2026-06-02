2 de junio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de junio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, martes 2 de junio.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, martes 2 de junio.

Foto: Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este martes 2 de junio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Recordemos que desde el domingo, los nuevos horarios de tránsito serán los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9 a 21.
  • De Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

El pronóstico para la alta montaña indica condiciones seminubladas durante gran parte del día. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -6°C en Puente del Inca y -7°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 2 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 2 de junio.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzar entre Argentina y Chile

Cabe recordar que desde este 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzaron con el cierre del túnel a las 00.00 horas de ayer y la reapertura es este el lunes 1 de junio a las 9.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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