Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: qué reveló la autopsia y porqué complica la situación del detenido

El femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana y fue hallada muerta este sábado en un descampado de la provincia de Córdoba, dio un giro definitivo. Los resultados de la autopsia revelaron que la menor falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue víctima de abuso sexual .

Fuentes periodísticas locales informaron a Noticias Argentinas que el brutal ataque ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo posterior a su desaparición. El escenario del crimen fue la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido, lugar al que la víctima fue llevada mediante engaños.

Según consignaron allegados a la investigación, la víctima se resistió a la violación y el agresor la estranguló hasta matarla, al tiempo que los peritajes descartaron que la adolescente estuviera embarazada.

A raíz de las conclusiones forenses, el fiscal de la causa, Raúl Garzón , modificó de forma inmediata la calificación legal contra Barrelier. El sospechoso, que inicialmente estaba imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, ahora es investigado formalmente bajo el cargo de femicidio .

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El abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, ratificó la medida en declaraciones a la prensa y explicó el impacto de la nueva tipificación penal: "Con el cambio de carátula, el imputado enfrenta la escala penal máxima contemplada por la ley argentina. En caso de ser encontrado culpable en un futuro juicio, será condenado a prisión perpetua".

Asimismo, el letrado confirmó que los abuelos de Agostina fueron admitidos como querellantes en la investigación tras mantener una reunión clave con el fiscal Garzón para interiorizarse en el avance del expediente.

Rastrillajes en el descampado y la hipótesis de los cómplices

De forma paralela, la investigación se concentra en determinar si el femicida actuó en absoluta soledad o si contó con apoyo logístico para ocultar el cuerpo. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que las fuerzas policiales continúan con intensos rastrillajes en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra, predio donde fue encontrado el cadáver el pasado sábado.

"Ahora lo que resta es que el fiscal determine si hubo otras personas implicadas y qué rol han tenido", remarcó el funcionario. Esta línea investigativa coincide de manera directa con las sospechas de la familia de la víctima. Miguel, el abuelo de Agostina, fue tajante al anticipar que esperan nuevas detenciones en el corto plazo.

Están investigando el tema de otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo Están investigando el tema de otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo

El estado de salud de la madre

Mientras la causa judicial avanza a paso firme, el entorno íntimo de la víctima intenta sobrellevar el dolor. El abuelo de la adolescente brindó detalles sobre la delicada situación de salud de su hija y madre de Agostina, quien debió ser hospitalizada debido al impacto de la tragedia.

image La mujer salió de la unidad de terapia intensiva y fue trasladada a una sala común.

Según precisó el hombre, la mujer salió de la unidad de terapia intensiva y fue trasladada a una sala común. Actualmente, se encuentra bajo un estricto acompañamiento psicológico interdisciplinario.

"No tiene detalles minuciosos de lo que pasó, solo sabe que a Agostina la encontraron muerta. No le van a dar el alta médica hasta que los profesionales consideren que está en condiciones de salir", concluyó el familiar de la víctima.