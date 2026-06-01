A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza se suma a la marcha nacional con un fuerte reclamo

La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres

A 11 años de la primera movilización masiva de Ni Una Menos , miles de mujeres volverán a marchar este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país para exigir el fin de la violencia de género y reclamar justicia por las víctimas de femicidios .

La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres y diversidades. En los últimos, el asesinato de Agostina Vega en Córdoba generó conmoción en todo el país y reavivó el reclamo por medidas concretas para prevenir la violencia machista.

Durante la jornada, organizaciones feministas y sociales pedirán justicia por Agostina y por todas las mujeres víctimas de femicidios

En Mendoza, la concentración está prevista para las 18.30 en el Kilómetro Cero de la Ciudad , donde diferentes organizaciones se reunirán bajo la consigna: "Mujeres al frente: contra la violencia, la impunidad, la represión y el ajuste de Cornejo y Milei" .

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Según informaron desde la organización, la movilización comenzará en la intersección de avenida San Martín y Garibaldi, continuará por Las Heras y Patricias Mendocinas, y finalizará en Plaza Independencia.

Los reclamos que impulsan una nueva movilización

A través de sus redes sociales, desde Ni Una Menos explicaron los motivos que impulsan una nueva jornada de movilización.

ni una menos, buenos aires, junio, 2017 - 297835 Miles de mujeres volverán a marchar este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país. DYN

"Volvemos a las calles porque la violencia machista sigue presente en cada femicidio, en cada discurso de odio y en cada intento de retroceder en derechos conquistados", expresaron desde el colectivo.

Además, señalaron que la movilización también incluirá reclamos vinculados al proyecto de ley sobre "falsas denuncias", la situación de los jubilados y otras problemáticas sociales que impactan especialmente en las mujeres de Argentina y de distintos países de América Latina.

femicidio, ni una menos, mendoza, concentración Durante la jornada, organizaciones feministas y sociales pedirán justicia por todas las mujeres víctimas de femicidios. Foto: Carla Canizzaro

A más de una década del surgimiento de Ni Una Menos, el movimiento continúa ocupando un lugar central en la agenda pública. La nueva movilización buscará visibilizar las demandas de mujeres y diversidades frente a la persistencia de la violencia de género, al tiempo que renovará el pedido de justicia para las víctimas y la exigencia de políticas públicas que garanticen protección, igualdad y acceso a derechos.