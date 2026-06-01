Mendoza y la UNCuyo suman estudiantes universitarios al programa Enlace Joven.

El Gobierno de Mendoza , a través del Ministerio de Producción , firmará este lunes 1 de junio un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo para incorporar estudiantes universitarios al programa Enlace Joven , una iniciativa orientada a fortalecer la inserción laboral y el desarrollo de experiencia profesional temprana.

El acuerdo será suscripto por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu ; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo , Esther Sánchez ; el vicerrector Gabriel Fidel ; y la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza .

A partir de esta articulación entre el Gobierno provincial y la UNCuyo, estudiantes de distintas carreras podrán realizar prácticas profesionalizantes en empresas mendocinas , en el marco del programa Enlace Joven.

Además de sumar experiencia en entornos laborales reales, los participantes recibirán un incentivo económico mensual equivalente al 85% del Salario Mínimo, Vital y Móvil .

La iniciativa busca acompañar las trayectorias académicas de los jóvenes mediante experiencias concretas en el sector productivo, fortaleciendo el vínculo entre la educación superior y el mercado laboral.

Formación con experiencia profesional en Mendoza

Desde el Ministerio de Producción destacaron que este tipo de acciones permiten ampliar las oportunidades para los estudiantes, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias laborales que faciliten su futura inserción profesional.

Asimismo, remarcaron que la propuesta contribuye a generar una transición más efectiva entre la formación universitaria y el empleo, uno de los principales desafíos que enfrentan los jóvenes al finalizar sus estudios.

Qué es el programa Enlace Joven en Mendoza

Enlace Joven es una herramienta impulsada por el Gobierno de Mendoza que tiene como objetivo fomentar la formación práctica y el desarrollo profesional de jóvenes mendocinos, al tiempo que acompaña a las empresas en la incorporación de talento capacitado.

El programa forma parte de una estrategia provincial destinada a fortalecer el capital humano, mejorar los niveles de empleabilidad y promover la articulación entre el sector público, privado y académico.

Beneficios para estudiantes y empresas de Mendoza

Además de brindar una primera experiencia laboral a los estudiantes, la iniciativa permitirá que las empresas incorporen perfiles profesionales alineados con las demandas actuales del mercado.

Desde la Provincia señalaron que este esquema contribuye a mejorar la competitividad del sector productivo, promoviendo la innovación, el desarrollo de capacidades y la generación de empleo de calidad.

Con esta incorporación de la UNCuyo, Enlace Joven amplía su alcance y refuerza su objetivo de acercar más oportunidades de formación y empleo a los jóvenes mendocinos.