Desafío Ruta 40: Mendoza, el regreso triunfal a la cumbre Mundial del Rally Raid

Las dunas de El Nihuil, el impresionante vivac de San Rafael y la presencia de figuras mundiales transformaron al Desafío Ruta 40 en un evento histórico para Mendoza.

Dunas gigantes, helicópteros sobrevolando la montaña, miles de fanáticos siguiendo el paso de los pilotos y más de 150 competidores de primer nivel recorriendo caminos mendocinos. El paso del Desafío Ruta 40 YPF 2026 dejó mucho más que una competencia deportiva en Mendoza : dejó una postal internacional histórica que volvió a posicionar a la provincia como uno de los grandes escenarios turísticos y deportivos de Sudamérica.

Porque Mendoza no solamente recibió al Desafío Ruta 40: volvió a transformarse en uno de los grandes templos mundiales del rally raid . Las dunas gigantes de El Nihuil , la montaña mendocina, los ríos secos, los caminos infinitos y la navegación extrema construyeron escenarios que parecieron sacados de una película del Dakar. Y desde mucho antes del inicio de la carrera, varios pilotos internacionales ya palpitaron especialmente el regreso a San Rafael y Mendoza , conscientes de que las etapas mendocinas iban a transformarse en algunos de los sectores más espectaculares y exigentes de todo el campeonato.

La tercera y cuarta etapa del Desafío Ruta 40 YPF 2026 dejaron imágenes que recorrieron el mundo y que elevaron todavía más el prestigio deportivo de Mendoza dentro del calendario internacional. Hubo motos “surfeando” dunas inmensas, autos atravesando precipicios de montaña y pilotos luchando contra el desgaste físico en escenarios salvajes y espectaculares. La arena mendocina volvió a romper carreras, castigar candidatos y llevar al límite a las máximas figuras del rally mundial .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "¿Por qué el mundo del Rally Raid sigue regresando a Mendoza? Porque hay lugares donde se corre una carrera... y lugares donde la carrera se transforma en historia. Acá la montaña no acompaña: domina. El viento desafía y la altura es un rival más. En Mendoza no alcanza con acelerar: Hay que resistir. Hay que navegar. Hay que sobrevivir. El Desafío Ruta 40 YPF no es solo una fecha del Mundial; es una prueba de carácter donde los pilotos se convierten en leyendas. Porque aquí la victoria no se regala... se conquista. El mundo viene por la carrera... la historia la escribe Mendoza. @_tongav ¿Cuál es la zona más extrema de Mendoza para correr? Te leemos en los comentarios. #DesafioRuta40 #Ruta40YPF #RallyRaid #Mendoza #Dakar"

Pero además del espectáculo deportivo, Mendoza dejó otra sensación imposible de ignorar: la provincia jamás perdió el tacto organizativo de las históricas épocas del Dakar. El funcionamiento del vivac, la logística internacional, la asistencia sanitaria, la seguridad, los operativos en montaña y la atención a equipos oficiales volvieron a estar a la altura de los eventos más grandes del planeta. Pilotos, organizadores y estructuras internacionales destacaron permanentemente el nivel organizativo que mostró San Rafael durante toda la semana, en una estructura gigantesca donde trabajaron cientos de personas prácticamente sin descanso.

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Y si hubo algo que terminó de volver locos a los pilotos fue el fanatismo mendocino por el rally raid. Miles de personas coparon caminos, dunas, montañas y vivac para seguir de cerca a las grandes figuras internacionales. Familias enteras viajaron durante horas para esperar el paso de motos y autos en medio de la nada, mientras que el campamento principal en San Rafael permaneció colmado de fanáticos observando de cerca a mecánicos, ingenieros y equipos oficiales trabajando día y noche. El clima que se vivió en Mendoza volvió a recordar permanentemente a aquellas jornadas inolvidables del Dakar sudamericano.

La presencia de leyendas como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb, Daniel Sanders, Luciano Benavides, Seth Quintero, además de los mendocinos Lucio Álvarez y Sebastián Halpern, terminó potenciando todavía más una sensación que quedó flotando después del paso del rally: Mendoza tiene todo para ser una sede permanente del Mundial de Rally Raid. Paisajes extremos, cultura fierrera, fanatismo popular, escenarios naturales únicos y una organización que volvió a demostrar que está preparada para los eventos deportivos más grandes del planeta.

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Y quizás la señal más fuerte que dejó esta edición del Desafío Ruta 40 YPF 2026 apareció justamente después de que terminó la competencia. Pilotos, equipos internacionales, organizadores y fanáticos coincidieron prácticamente en una misma idea: las etapas mendocinas fueron el gran corazón deportivo y emocional del rally. El impacto visual de El Nihuil, la pasión del público, el nivel organizativo y la dureza de los caminos terminaron convirtiendo a Mendoza en mucho más que una sede dentro del campeonato. Durante varios días, la provincia volvió a sentirse como uno de los grandes escenarios naturales del rally raid mundial y dejó una sensación difícil de ignorar dentro del ambiente internacional: el Mundial encontró en Mendoza un lugar donde el rally se vive de verdad.

El Desafío Ruta 40 volvió a confirmar algo que el rally mundial ya conoce desde hace años: cuando el polvo se levanta en Mendoza, el Rally Raid encuentra uno de sus escenarios más salvajes y auténticos del planeta.

El Nihuil: la cuna extrema del Rally Mundial

Durante varios días, San Rafael se transformó en el epicentro absoluto de una competencia que movilizó turistas, equipos internacionales, medios de comunicación y fanáticos llegados desde distintos puntos del país y del exterior.

El regreso del Desafío Ruta 40 también marcó un momento histórico para Mendoza, ya que hacía casi 10 años que la provincia no recibía una competencia internacional de rally raid de semejante magnitud. Las históricas dunas de El Nihuil volvieron a transformarse en escenario de una carrera mundial y despertaron nuevamente la pasión de miles de mendocinos y fanáticos del deporte motor.

Además, el impresionante vivac montado en San Rafael terminó siendo una de las grandes atracciones del evento. Miles de personas recorrieron diariamente el campamento para observar de cerca motos, autos, camionetas y el trabajo de los equipos técnicos y mecánicos que prácticamente no tuvieron descanso durante toda la semana.

La pasión del público mendocino también fue uno de los grandes aspectos destacados tanto por pilotos como por organizadores. Fanáticos acompañaron el rally en caminos, dunas, vivac y premiaciones, generando un marco espectacular durante cada una de las jornadas disputadas en la provincia.

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Mendoza tuvo dos etapas claves y mostró escenarios espectaculares

La provincia tuvo un rol central dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026, ya que albergó dos de las etapas más espectaculares y exigentes de toda la competencia mundial.

La tercera etapa se disputó íntegramente en territorio mendocino, atravesando sectores de arena extremadamente complejos y las históricas dunas sureñas de El Nihuil, uno de los lugares más emblemáticos del rally argentino.

Posteriormente, la cuarta etapa unió San Rafael con San Juan en un recorrido marcado por la montaña, la altura, los precipicios, los caminos sinuosos y un enorme desgaste físico y mecánico para pilotos y máquinas.

Las restantes etapas del rally se desarrollaron en territorio sanjuanino, aunque el paso de la competencia por Mendoza terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos deportivos y turísticos de toda la edición 2026.

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Más de 150 pilotos internacionales protagonizaron grandes batallas deportivas

El desarrollo de la competencia dejó además una conclusión muy clara: Mendoza demostró que puede volver a albergar un evento internacional de primer nivel.

Con más de 150 pilotos de elite internacional, el Desafío Ruta 40 YPF 2026 reunió a algunas de las máximas figuras del rally raid mundial y volvió a colocar a la provincia dentro del mapa grande del deporte motor.

Por los caminos mendocinos pasaron nombres históricos como Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Daniel Sanders, Luciano Benavides y Seth Quintero, además de referentes argentinos y mendocinos como Sebastián Halpern y Lucio Álvarez, quienes volvieron a competir ante su gente en caminos que conocen perfectamente.

El rally dejó además grandes batallas deportivas en prácticamente todas las categorías. Las diferencias mínimas, los cambios permanentes en la clasificación general y el enorme desgaste físico y mecánico hicieron que cada etapa se viviera con máxima tensión tanto dentro como fuera de la carrera.

Las etapas mendocinas combinaron dunas, montaña, caminos trialeros, ríos secos y altura extrema, transformándose en algunos de los tramos más espectaculares y exigentes de toda la competencia mundial.

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El impacto turístico volvió a poner a Mendoza entre los destinos más fuertes del país

El impacto turístico también quedó reflejado en los números del fin de semana largo del 25 de Mayo. Según datos difundidos por CAME, Mendoza recibió casi 56 mil turistas y generó un movimiento económico superior a los 11.370 millones de pesos, con niveles de ocupación cercanos al 80% en destinos de montaña.

En ese contexto, el regreso del rally apareció como uno de los grandes motores de movimiento para el sur provincial, combinándose además con el atractivo del vino, la gastronomía, la montaña y el turismo aventura.

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Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, bodegas y distintos prestadores turísticos trabajaron con fuerte movimiento gracias a la llegada de pilotos, equipos técnicos, organizadores y fanáticos de distintos países.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó justamente el impacto internacional que tuvo la competencia para la provincia. “Nos han puesto en la vidriera mundial”, expresó durante una de las actividades oficiales desarrolladas en San Rafael. Además, remarcó que “San Rafael y Mendoza estuvieron a la altura de las circunstancias”, resaltando también “las dunas, los paisajes y la gente alentando durante toda la competencia”.

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El detrás de escena de una estructura gigantesca

Otro de los aspectos que más sorprendió durante el paso del rally por Mendoza fue la enorme estructura logística que movilizó la organización.

David Eli, una de las caras visibles del evento, explicó que alrededor de la competencia trabajaron cerca de 500 personas de manera permanente entre logística, asistencia médica, organización y seguridad.

Además, detalló que dentro del campamento se prepararon diariamente comidas para más de 700 personas, entre pilotos, navegantes, equipos técnicos y miembros de la organización.

“La pasión que tienen los argentinos por el deporte es increíble”, señaló Eli, quien además remarcó la importancia del apoyo provincial para sostener un evento internacional de semejante magnitud.

Mientras los pilotos atravesaban dunas, ríos secos, montaña y caminos extremos, detrás aparecía otro rally menos visible: el de los mecánicos, ingenieros, médicos, asistentes y trabajadores que sostuvieron durante días el funcionamiento de una estructura gigantesca.

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Mendoza volvió a quedar instalada en el mapa mundial del rally raid

Más allá de los resultados deportivos, el balance que dejó el paso del Desafío Ruta 40 YPF 2026 por Mendoza aparece marcado por una idea muy clara: la provincia volvió a mostrarse ante el mundo como un escenario ideal para eventos internacionales.

La combinación de paisajes únicos, infraestructura turística, pasión del público, grandes carreras, pilotos internacionales, impacto económico y una sólida organización terminó consolidando nuevamente a Mendoza como una de las plazas deportivas y turísticas más fuertes de la Argentina.

Y mientras el rally empieza lentamente a despedirse de los caminos mendocinos, queda una sensación difícil de discutir: durante varios días, Mendoza fue el gran escenario del rally raid mundial.

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En resumen, el Desafío Ruta 40 tuvo muchos puntos importantes para Mendoza

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 generó un impacto económico superior a $916 millones en San Rafael durante su paso por Mendoza.

superior a en durante su paso por Mendoza. La competencia movilizó a miles de personas entre pilotos, equipos, turistas, prensa internacional y fanáticos del rally raid.

entre pilotos, equipos, turistas, prensa internacional y fanáticos del rally raid. El rally recorrió el tramo San Juan – San Rafael – San Juan con un total de 2.993 kilómetros , de los cuales 1.726 kilómetros correspondieron a especial cronometrada.

con un total de , de los cuales correspondieron a especial cronometrada. Las históricas dunas de El Nihuil y el Cañón del Atuel fueron dos de los grandes protagonistas visuales y deportivos de toda la competencia.

y el fueron dos de los grandes protagonistas visuales y deportivos de toda la competencia. Según el informe oficial del Observatorio Turístico de Mendoza , el impacto económico total fue de U$S 640.660 , equivalentes a $916.143.800 .

, el impacto económico total fue de , equivalentes a . La caravana oficial movilizó a 1.301 personas y generó un impacto estimado de U$S 208.160 .

movilizó a y generó un impacto estimado de . Los 2.000 turistas provenientes de otras provincias y países limítrofes aportaron aproximadamente U$S 320.000 .

provenientes de otras provincias y países limítrofes aportaron aproximadamente . Además, unas 4.500 personas del Sur mendocino y del Valle de Uco participaron como excursionistas en sectores como El Nihuil y el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael , generando otros U$S 112.500 .

del Sur mendocino y del Valle de Uco participaron como excursionistas en sectores como y el , generando otros . El evento impulsó distintos sectores de la economía regional como: Hotelería Gastronomía Estaciones de servicio Comercios Pymes turísticas e industriales



La cobertura oficial del Campeonato Mundial de Rally Raid distribuyó imágenes de Mendoza en más de 150 países mediante plataformas internacionales especializadas.

distribuyó imágenes de Mendoza en más de mediante plataformas internacionales especializadas. El impacto digital también fue enorme gracias a: transmisiones en vivo, contenido en YouTube, publicaciones oficiales de equipos como Toyota Gazoo Racing , Ford Racing y KTM .

La competencia contó con: 151 pilotos y corredores oficiales 750 integrantes de equipos y asistencia técnica 400 personas vinculadas a organización, seguridad y prensa internacional

En lo deportivo, el australiano Daniel Sanders volvió a dominar en motos, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah se quedó con la categoría Ultimate.

volvió a dominar en motos, mientras que el qatarí se quedó con la categoría Ultimate. El DR40 también reunió a figuras históricas del rally mundial como: Stephane Peterhansel Sebastien Loeb Seth Quintero Kevin Benavides



Repasá los tiempos completos de la competencia y los resultados

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial