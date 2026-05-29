Caso Marcelo D'Agostino: fuerte rechazo de la querella a la nueva jueza.

La abogada querellante María Elena Quintero presentó este jueves un pedido de recusación contra la conjueza María Jimena Lourdes Pina González, recientemente designada para intervenir en la causa que investiga al ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino , denunciado por presuntos hechos cometidos en contexto de violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

La presentación fue realizada en el expediente P-38345/26 y solicita el apartamiento inmediato de la magistrada al considerar que existen circunstancias objetivas que comprometerían la garantía de imparcialidad judicial.

Entre los principales argumentos, la letrada sostiene que Pina González se encuentra concursando actualmente para acceder a cargos permanentes dentro del fuero penal mendocino . Además, la letrada aseguró que la acordada que designa a esta nueva jueza nunca se publicó en los canales oficiales para notificar a las partes.

Según el planteo, su eventual designación definitiva depende de organismos como el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado provincial, situación que —a criterio de la querella— genera una dependencia institucional incompatible con la intervención en una causa de alta sensibilidad pública.

La recusación también cuestiona la forma en que fue designada la conjueza. Quintero afirma que la acordada de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se dispuso su nombramiento no se encontraba publicada en los canales oficiales habituales, lo que, según argumenta, dificulta conocer los fundamentos de la decisión y afecta la transparencia del proceso.

Otro de los ejes del planteo es que la investigación involucra a un ex funcionario que tuvo participación institucional en el ámbito de la Justicia provincial, por lo que la querella considera indispensable extremar las garantías de independencia e imparcialidad.

Además del apartamiento de la magistrada, la presentación solicita que se realice un nuevo sorteo para designar a un juez o jueza titular y plantea la inconstitucionalidad de una norma procesal que impide recurrir una eventual resolución adversa sobre la recusación.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar o no al planteo formulado por la representación de la denunciante en la causa que tiene como imputado a Marcelo D’Agostino.

María Jimena Lourdes Pina González fue designada este jueves tras un pedido de la querella para agilizar el proceso, luego del apartamiento del primer magistrado que tuvo la causa.