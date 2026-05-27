Detuvieron en Maipú a un hombre con pedido de captura tras una persecución policial

El sospechoso, de 49 años, era buscado por la Justicia en una causa por violencia de género. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

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Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 49 años, que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género, fue detenido este miércoles. La detención tuvo lugar tras una persecución policial que se desarrolló en el departamento de Maipú.

El operativo comenzó alrededor de las 10.20, cuando un efectivo de la Subcomisaría Barrancas identificó la circulación de un Ford Taunus en el que se trasladaba el sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Persecución y choque durante la fuga Tras dar aviso a las movilidades policiales, se inició un seguimiento por Ruta 14 y calle Nueva. En medio de la fuga, el conductor perdió el control del vehículo a la altura de Arroyo Seco y terminó chocando contra un poste de luz.

Lejos de entregarse, el hombre descendió rápidamente del automóvil y continuó la huida a pie hacia un descampado de la zona.

29 de Abril de 2620, muerte en las heras, científica, criminalística, policía de Mendoza, Móvil policial La detención tuvo lugar tras una persecución policial que se desarrolló en el departamento de Maipú. Foto: Cristian Lozano A partir de un operativo cerrojo, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y lograron encontrar al sospechoso oculto entre la maleza, a unos 500 metros del lugar donde se produjo el choque. Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.