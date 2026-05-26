Un incendio destruyó por completo una finca en Maipú

Un dramático incendio se registró durante la noche del lunes en una finca ubicada en el departamento de Maipú, donde una vivienda sufrió pérdidas totales tras ser consumida por las llamas. A pesar de la magnitud del siniestro, dos hombres lograron escapar a tiempo y no resultaron heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 23.14 en una casa situada en Finca Caposo, en la intersección de calle 9 de Julio y Las Carpas de Maipú, donde las pérdidas fueron totales.

Susto por un incendio en pleno Acceso Este de Guaymallén

Un incendio arrasó una vivienda en General Alvear y hoy necesitan la ayuda de todos

Afortunadamente , los moradores lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego avanzara sobre toda la estructura.

Personal de la Comisaría 49° intervino luego de múltiples llamados al 911 que alertaban sobre un incendio de grandes dimensiones. Al arribar al lugar , los bomberos constataron que la vivienda estaba completamente envuelta en llamas.

Uno de los ocupantes, identificado como O. A. R., de 50 años y encargado de la finca, relató que se encontraba durmiendo cuando comenzó a sentir olor a quemado. Al advertir el fuego, salió rápidamente del inmueble junto al otro residente, aunque no pudo precisar cómo se originaron las llamas.

Las pérdidas materiales fueron totales y, producto de la intensidad del incendio, también se produjo el derrumbe del techo de la vivienda, generando importantes daños estructurales.

En el operativo trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Maipú, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, personal del Cuartel Central y policías de la jurisdicción.

Las autoridades continúan investigando las causas que desencadenaron el incendio en la vivienda de Maipú.