Impactante incendio en un histórico hotel de Bariloche: evacuaron a todos los huéspedes

Un importante incendio se desató este sábado por la tarde en el tradicional Hotel Huemul , uno de los alojamientos más emblemáticos de San Carlos de Bariloche . El siniestro generó momentos de tensión frente al lago Nahuel Huapi y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia . A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron personas heridas .

El hecho ocurrió pasadas las 15 en el sector superior del edificio, ubicado sobre la avenida Bustillo , una de las zonas más transitadas y turísticas de la ciudad rionegrina. Las primeras llamas comenzaron en el techo del hotel y rápidamente avanzaron, provocando densas columnas de humo que pudieron verse desde distintos puntos de Bariloche .

Las imágenes registradas en el lugar mostraron el fuerte avance del incendio sobre parte de la estructura del establecimiento, mientras huéspedes y trabajadores eran evacuados preventivamente por personal de emergencia .

Distintas dotaciones de bomberos acudieron al Hotel Huemul junto con equipos de Defensa Civil y personal de seguridad. El objetivo principal fue controlar el fuego antes de que se expandiera hacia otros sectores del complejo o afectara construcciones cercanas.

El operativo también incluyó cortes preventivos y tareas de asistencia en los alrededores de la avenida Bustillo, donde vecinos, turistas y automovilistas siguieron con preocupación el trabajo de los rescatistas.

Embed ENORME TRISTEZA POR EL INCENDIO EN EL HISTÓRICO HOTEL HUEMUL



Desde las 15 horas se despliega un importante operativo para contener el incendio en el histórico Hotel Huemul, un lugar emblemático de Bariloche, parte de su historia, su tradición y su identidad turística.



Lo que… pic.twitter.com/iSboO2WZad — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) May 16, 2026

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no fueron confirmadas oficialmente y continúan bajo investigación. Peritos especializados trabajarán en las próximas horas para determinar cómo comenzó el incendio y evaluar el nivel de los daños materiales provocados en el histórico establecimiento.

El Hotel Huemul forma parte del paisaje turístico tradicional de Bariloche y cuenta con décadas de trayectoria frente al lago Nahuel Huapi. Además de sus más de 90 habitaciones, el lugar posee restaurante regional y acceso directo a la costa, lo que lo convirtió en uno de los puntos más reconocidos de la zona oeste de la ciudad.

Fuente: NA.