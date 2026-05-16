Construirán dos nuevos Hogares Modelo para adolescentes en Mendoza

El Gobierno de Mendoza lanzó la licitación pública para la construcción de dos nuevos Hogares Modelo destinados a adolescentes , como parte de una estrategia orientada a transformar el sistema de cuidado alternativo y fortalecer los dispositivos residenciales bajo estándares internacionales de protección integral.

El proyecto contempla la construcción de dos residencias diferenciadas : una destinada a adolescentes varones y otra a adolescentes mujeres. Ambos espacios fueron diseñados siguiendo lineamientos impulsados por organismos internacionales como UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promueven modelos de convivencia de escala reducida y buscan dejar atrás los esquemas de institucionalización masiva o “macrohogares” .

La iniciativa apunta a generar entornos más humanos, organizados y adaptados a las necesidades de cada grupo etario y perfil de intervención , favoreciendo una atención más personalizada, profesional y especializada.

Las nuevas residencias contarán con sectores destinados al descanso, la convivencia diaria, la educación y el acompañamiento pedagógico. Además, incluirán espacios para actividades terapéuticas, recreativas, deportivas y de socialización, junto con áreas verdes y espacios al aire libre pensados para promover el bienestar emocional y el desarrollo integral de los adolescentes.

Desde el punto de vista arquitectónico, las obras incorporarán criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, mediante el uso de energía solar y termotanques solares para el suministro de agua caliente. El diseño interior también estará enfocado en crear ambientes cálidos y protectores, con iluminación, mobiliario y ambientación orientados a fortalecer la calma, la seguridad y la autonomía progresiva de los jóvenes alojados.

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Entre los principales objetivos del nuevo esquema residencial se destacan evitar modelos de institucionalización masiva, mejorar las condiciones de habitabilidad y bienestar, fortalecer el acompañamiento integral y optimizar la organización del sistema provincial de cuidado alternativo.

La licitación pública establece un plazo de ejecución de 18 meses para cada uno de los hogares. La apertura de sobres fue fijada para el 3 de junio de 2026 y las obras se desarrollarán en el marco del plan de infraestructura educativa y de infancias impulsado por el Gobierno provincial, con el objetivo de ampliar y modernizar los dispositivos de cuidado y protección integral para adolescentes.