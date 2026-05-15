Consultores de Servicios participó de Sitevinitech y presentó sus soluciones para el sector agroindustrial

En un contexto donde la eficiencia operativa y la disponibilidad de personal calificado son claves para sostener la producción, Consultores de Servicios se posiciona como un aliado estratégico para empresas de Mendoza. El grupo trabaja de manera unificada ofreciendo soluciones integrales para el sector agroindustrial e industrial , con foco en la seriedad, el compromiso y la respuesta rápida a las necesidades de cada cliente.

La firma participó de Sitevinitech, la feria vitivinícola más grande de Latinoamérica , presentando sus soluciones para el sector agroindustrial e industrial, fortaleciendo su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria en Mendoza.

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La empresa cuenta con una extensa trayectoria brindando personal especializado para tareas estacionales y trabajos técnicos en distintas áreas productivas. Entre los servicios más demandados se encuentran las labores de cosecha, poda, raleo y desbrote , fundamentales para la actividad vitivinícola y frutícola de la provincia.

“Lo que más le apuntamos es a la seriedad y al compromiso para cumplir con lo que ofrecemos a cada empresa”, destacó Lorenzo Pastor, gerente comercial de Consultores de Servicios , remarcando que el objetivo principal es que sus clientes puedan potenciar la producción sin preocupaciones operativas.

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Actualmente, la empresa trabaja con importantes referentes del sector vitivinícola como Huentala, Catena Zapata, además de operar en distintas zonas productivas del Valle de Uco y otros puntos estratégicos de Mendoza.

Además del agro, el grupo también brinda soluciones para actividades industriales vinculadas al mantenimiento, la metalmecánica, el petróleo y la minería. Su cobertura alcanza toda la zona productiva e industrial de la provincia, ofreciendo eficiencia, agilidad operativa y personal capacitado para cada etapa del proceso productivo.

Desde Consultores de Servicios aseguran que la experiencia, la solidez y la confiabilidad son los pilares que distinguen a las empresas que integran el grupo y permiten garantizar resultados sostenibles para sus clientes.