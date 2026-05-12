Comenzó Sitevinitech 2026 en Mendoza, una de las ferias más importantes para la vitivinicultura

Con foco en la tecnología, vitivinicultura , capacitación y nuevos desafíos productivos, este lunes comenzó Sitevinitech 2026 en el complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza . Se trata de uno de los eventos más importantes para la industria vitivinícola y la economía regional , que reúne a empresas, productores, especialistas y referentes del sector hasta el próximo 14 de mayo.

La feria llega en un contexto complejo para distintas actividades productivas, atravesadas por la caída del consumo y la necesidad de mejorar competitividad. En ese escenario, la apuesta de esta edición está puesta en la innovación, la eficiencia y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al campo y la vitivinicultura.

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Durante la apertura del evento, el director general de Sitevinitech, Arturo Yaciófano , destacó la importancia de acercar nuevas tecnologías a toda la cadena productiva y no sólo a los empresarios. “La tecnología que se ve en el mundo, siempre decimos que es muy bueno que aprovechen para venir no sólo los dueños de las bodegas o los gerentes generales, sino toda la gente que trabaja con ellos porque ven la tecnología y se empapan de lo nuevo ”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la salida frente al contexto económico actual pasa por mejorar la productividad y apostar a la formación . “La forma de encarar la crisis es con mejoras de productividad, y para eso está toda la tecnología que tenemos acá, y también la capacitación”, sostuvo.

sitevinitech tecnologia vitivinicultura La feria promueve mejorar la productividad y apostar a la formación. Foto: Cristian Lozano

Además, adelantó el lanzamiento de una nueva feria para 2027 llamada Agroinvest, orientada a campo abierto y ganadería, y aseguró que existe una fuerte reconversión productiva vinculada a la chacra, el pistacho y otras producciones regionales, aunque “el vino no va a perder terreno porque el mundo tiene espacio para todos, el tema es saber encontrar el lugar para cada uno”.

Qué es Sitevinitech y qué actividades tendrán lugar

La feria se extenderá hasta el 14 de mayo y contará con más de 150 expositores y marcas, en una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados. La organización estima la visita de más de 10.000 personas durante las tres jornadas.

La agenda incluye rondas de negocios internacionales, conferencias, talleres especializados en gestión vitivinícola y demostraciones de tecnología aplicada. Entre las innovaciones que se presentan aparecen sistemas de monitoreo con drones, software para análisis de fincas, maquinaria de última generación y herramientas de agricultura de precisión orientadas a mejorar eficiencia y reducir costos.