Marcha Federal: la Universidad pública enfrenta el menor nivel de inversión estatal desde 2007

La disputa por los recursos destinados a la universidad pública en la Argentina alcanzará un nuevo punto de tensión esta tarde en las calles de Mendoza y todo el país, cuando la comunidad académica protagonice una nueva Marcha Federal Universitaria .

El reclamo central exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario , en un contexto macroeconómico marcado por un ajuste de las cuentas públicas que ha retrotraído la inversión del Estado Nacional a los niveles registrados hace diecinueve años.

Recientes informes técnicos destacan que la contracción del gasto devengado no solo ha resentido la operatividad de las instituciones, sino que ha licuado de forma dramática los ingresos de la planta docente , motor fundamental de las casas de altos estudios.

El análisis de las transferencias a las universidades nacionales refleja un escenario de asfixia financiera agudo. De acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto Argentina Grande , el gasto ejecutado en el sistema universitario público se redujo en casi un tercio tras la asunción de la gestión del presidente Javier Milei. En términos reales, la caída del presupuesto destinado a la educación en el año 2025 fue del 29,3% en comparación con los valores de 2023. Este número no incluye el recorte extra publicado ayer en el Boletín Oficial .

Lejos de tratarse de un fenómeno estacional o aislado, la dinámica contractiva muestra una tendencia sostenida: la inversión estatal de 2025 ya había sido inferior a la de 2024, y los datos oficiales indican que el declive continuó profundizándose en los primeros meses del presente año.

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Un sistema más grande con los mismos recursos de 2007

La magnitud de este recorte sitúa el financiamiento actual en parámetros comparables a los de 2007. El gasto durante 2025 alcanzó apenas los 5,5 billones de pesos, medido a precios constantes de abril de 2026. Sin embargo, la mera equivalencia nominal con aquella época oculta una transformación estructural ineludible del sistema universitario argentino.

En las últimas dos décadas, el entramado académico se expandió considerablemente con la creación de trece nuevas universidades públicas y la incorporación de 768.200 nuevos estudiantes, según los últimos registros oficiales disponibles de 2023. En consecuencia, el sistema educativo actual se ve obligado a sostener una infraestructura operativa y una matrícula de alumnos significativamente mayores con los mismos recursos reales que el Estado administraba diecinueve años atrás.

El impacto sobre los salarios docentes

El impacto de esta reducción general del presupuesto recae de manera asimétrica y directa sobre los trabajadores de la educación. Dado que más del 80% de los desembolsos que el Estado Nacional dirige a las universidades tiene como destino exclusivo el pago de salarios, cualquier contracción en las partidas se traduce indefectiblemente en un recorte sobre las remuneraciones del personal docente.

La caída del poder adquisitivo en este rubro es elocuente y refleja la profundidad de la crisis: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, los ingresos de los profesionales universitarios experimentaron una contracción del 34,5%.

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Pérdida salarial acumulada

La depreciación de las escalas salariales evidencia la urgencia del conflicto. Un docente en la categoría de titular con dedicación exclusiva, que en noviembre de 2023 percibía ingresos mensuales equivalentes a 2.415.741 pesos, vio reducida esa remuneración a 1.582.283 pesos para abril de 2026. Esta merma, sumada a una inflación estimada cerca del 3% para abril, configura una degradación patrimonial severa para los trabajadores del conocimiento.

El deterioro de las condiciones materiales no solo debe evaluarse a partir de la foto actual, sino considerando la película completa de la pérdida acumulada a lo largo de los veintiocho meses de la administración actual.

Durante este lapso, el constante desfasaje en las negociaciones paritarias ha provocado que un docente titular con dedicación exclusiva acumule una pérdida de 18,5 millones de pesos a valores constantes. En términos prácticos, esta cifra implica que las y los profesores perdieron el equivalente a ocho salarios completos desde el cambio de gobierno, un golpe económico difícil de asimilar para el sector.

Una universidad en el límite de su sustentabilidad

Históricamente, la universidad pública ha funcionado en el país como un emblema institucional de producción de conocimiento, de desarrollo estratégico y de ascenso social.

Hoy, esa estructura se encuentra atravesando el ciclo de menor inversión educativa desde 2007. Con un esquema de financiamiento que atrasa casi dos décadas y salarios que han retrocedido a niveles críticos, la movilización de este martes no emerge únicamente como una reivindicación sectorial por ingresos caídos. Se presenta, más bien, como la respuesta de un sistema educativo frente al límite de su propia sustentabilidad material.