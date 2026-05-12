Robots, membranas y espumantes: el nuevo mapa de la industria del vino

Este martes en el Complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza comienza una nueva edición de Sitevinitech , la feria de referencia para la industria vitivinícola de América Latina . Con todos sus espacios comercializados y más de 150 expositores confirmados , el encuentro se perfila como el más convocante de su historia reciente, en un contexto sectorial marcado por la caída del consumo global y la presión creciente sobre los costos de producción.

Las bodegas de la región enfrentan un escenario que exige producir con mayor precisión y menor gasto, sin resignar calidad enológica . En ese marco, Sitevinitech 2026 no se limita a exhibir equipamiento; se consolida como una plataforma que reúne conocimiento técnico, negocios y tendencias de vanguardia . Se esperan más de diez mil visitantes y una nutrida presencia de especialistas internacionales.

Uno de los ejes centrales de esta edición será el avance de la mecanización y la agricultura inteligente . Agrocosecha llegará con una propuesta orientada a maximizar la eficiencia operativa en campo, con equipamiento de última generación. Entre sus novedades se cuentan las cosechadoras autopropulsadas Pellenc (referencia global en vendimia mecanizada) y una podadora automática de precisión , herramienta que promete transformar las labores invernales en el viñedo.

El lanzamiento más disruptivo de la empresa será el robot pulverizador autónomo de la compañía XAG , un equipo terrestre diseñado para automatizar el control de malezas y reducir el uso de agroquímicos. La propuesta se extiende también a cultivos superintensivos: la cosechadora CV45 , orientada a olivos, almendros y pistachos, refleja la diversificación productiva que atraviesa el agro mendocino y regional.

AGRO 1 La industria de cosechadoras y maquinaría mostrará sus avances en la muestra.

El vino sin alcohol, ¿llegó para quedarse?

Otra de las transformaciones más profundas que atraviesa la industria global tendrá protagonismo en la feria: el crecimiento sostenido de los vinos de baja o nula graduación alcohólica. Omnia Technologies presentará sus soluciones Libero y Reduco, basadas en tecnologías de membranas de separación y destilación al vacío, procesos que permiten desalcoholizar el vino sin alterar su perfil aromático ni su estructura.

Durante años, la desalcoholización implicó una pérdida sensorial significativa que limitaba su atractivo comercial. Las nuevas tecnologías de membrana cambian esa ecuación y abren un mercado en expansión. Como parte de su participación, la empresa brindará una charla técnica el jueves 14 de mayo, a las 15 horas, con la presencia de especialistas internacionales, orientada a evaluar el impacto de estas soluciones en el mercado global.

La estabilidad del vino como desafío técnico

Con más de 32 años de trayectoria en soluciones industriales para bodegas, Durox participará en el stand 72 del Área Cubierta 3 con una propuesta centrada en eficiencia y sustentabilidad aplicadas a la elaboración. La empresa presentará dos desarrollos internacionales de referencia: los sistemas STARS de OENODIA y la línea Flexcube.

STARS es un sistema automático de estabilización tartárica por membranas que permite eliminar, de forma continua y automatizada, los compuestos responsables de la cristalización del tartrato en botella. A diferencia de los métodos tradicionales (que requieren frío intenso y alto consumo energético), esta tecnología opera con mayor precisión y menor impacto ambiental.

Por su parte, Flexcube Evolution y Flexcube 3 son sistemas de crianza que replican los beneficios de la barrica tradicional mediante microoxigenación controlada y el uso de madera premium BarriQ, con ventajas concretas en términos de espacio, costo operativo y huella de carbono.

Durox auspiciará además la charla técnica "La nueva era del vino estable: electrodiálisis y el desafío del calcio", a cargo de Flor Etchebarne, programada para el miércoles 13 de mayo a las 16 horas en la Sala 2 de la Nave Cultural.

Soluciones para toda la cadena productiva

La feria abarcará también la totalidad de la cadena vitivinícola, desde el viñedo hasta el packaging. En el segmento de biotecnología, Bactools Biotech y San Pablo presentarán bioestimulantes microbianos para mejorar la salud del suelo y el sistema radicular. MAXAN, de Genum-Maxan, propondrá el uso de leonardita activa para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo con un enfoque de largo plazo.

En el área de procesos industriales, los chillers modulares de Frío 21 y los sistemas de limpieza con ozono de Ozonizer representan soluciones orientadas a reducir el consumo energético y prescindir de productos químicos en la desinfección. En filtración, estarán presentes los sistemas Spin Klin Nova y cartuchos de membrana de fabricación nacional.

En materia de packaging, Saverglass exhibirá su colección Optimum, que combina diseño premium con menor peso y menor impacto ambiental, mientras que APholos presentará innovaciones en etiquetas y cierres, incluyendo piezas en relieve tridimensional.

Vinventions, por su parte, lanzará POPS, una nueva solución de cierre de la línea Nomacorc Green Line, desarrollada específicamente para vinos espumantes, con posibilidad de degustación de espumantes italianos cerrados con esta tecnología.





VINVENTIONS 1 La industria de los tapones mostrará innovaciones para los espumantes

Conocimiento, vino y encuentro profesional

La agenda técnica de Sitevinitech 2026 contempla conferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales sobre innovación, sustentabilidad, automatización y transformación del sector. En paralelo, El Patio de la Nave, ubicado en la Nave Creativa, funcionará como espacio de networking y gastronomía, con propuesta de café de especialidad, cocina de autor y la participación de más de quince enólogas convocadas por Dionisias Wine Fair, además de iniciativas como la Ruta del Vermut de San Martín y el Programa Semilla Cuyo.