7 de mayo de 2026
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RIGI

Javier Milei anunció un "Súper RIGI" destinado a "nuevos sectores dinámicos"

El Presidente realizó el anuncio mediante sus redes sociales, en su regreso al país desde Estados Unidos. De qué se trata.

Javier Milei anunció un Súper RIGI destinado a nuevos sectores dinámicos

Javier Milei anunció un "Súper RIGI" destinado a "nuevos sectores dinámicos"

Foto: Archivo
 Por Sofía Pons

El presidente Javier Milei anunció una nueva variante del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un "Súper RIGI", que tendría mayores beneficios, en comparación con el original.

El mes pasado entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, y ahora el Ejecutivo va por más. En busca de una movilización de la económica y mayores fuentes de empleo, Milei anunció una versión mejorada del RIGI, destinada a proyectos de mayor valor económico.

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El régimen actual contempla inversiones desde 200 millones de dólares para proyectos relacionados a la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Sin embargo, para iniciativas sobre petróleo y gas, la base ronda entre 200 y 600 millones de dólares, según la actividad específica a desarrollar. Hasta el momento fueron aprobados 14 proyectos distribuidos en ocho provincias.

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El anuncio de Javier Milei en su regreso a Buenos Aires

El primer mandatario viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, y en su vuelo de vuelta al país anunció el "Súper RIGI". "No me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial", expresó.

Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos. Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos.

Según indicó, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para impulsar una versión mejorada del régimen para inversiones. "Tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", adelantó.

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Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó: "Venimos trabajando hace tiempo en cosas que iremos anunciando y que tienen alto impacto. Ésta es una de ellas".

Además, agregó: "Va a implicar mas inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación, y mayores exportaciones".

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