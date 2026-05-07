Javier Milei anunció un "Súper RIGI" destinado a "nuevos sectores dinámicos"

El presidente Javier Milei anunció una nueva variante del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) . Se trata de un "Súper RIGI" , que tendría mayores beneficios, en comparación con el original.

El mes pasado entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, y ahora el Ejecutivo va por más. En busca de una movilización de la económica y mayores fuentes de empleo, Milei anunció una versión mejorada del RIGI, destinada a proyectos de mayor valor económico.

El régimen actual contempla inversiones desde 200 millones de dólares para proyectos relacionados a la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Sin embargo, para iniciativas sobre petróleo y gas, la base ronda entre 200 y 600 millones de dólares, según la actividad específica a desarrollar. Hasta el momento fueron aprobados 14 proyectos distribuidos en ocho provincias.

El Presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso el SUPER RIGI, un proyecto de ley destinado a impulsar inversiones sin precedentes en sectores estratégicos de competitividad global, promoviendo el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo en todo… pic.twitter.com/IOmoWjz7tM

El anuncio de Javier Milei en su regreso a Buenos Aires

El primer mandatario viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, y en su vuelo de vuelta al país anunció el "Súper RIGI". "No me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial", expresó.

Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos. Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos.

Según indicó, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para impulsar una versión mejorada del régimen para inversiones. "Tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", adelantó.

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó: "Venimos trabajando hace tiempo en cosas que iremos anunciando y que tienen alto impacto. Ésta es una de ellas".

Además, agregó: "Va a implicar mas inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación, y mayores exportaciones".