Entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones: qué beneficios trae

Reglamentaron el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y entró en vigencia

Tras la reglamentación, entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa fue aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral y buscará complementar al RIGI.

De acuerdo al gobierno nacional, a través del RIMI se estimularán las inversiones en el país, con el objetivo de mejorar la competitividad de las pymes, incrementar la modernización y la generación de empleo.

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El Régimen incluye un apartado especial para la producción agrícola-ganadera que establece un régimen de amortización especial y puede ser de utilidad para los productores mendocinos. Además, no tiene un monto mínimo de inversión, en caso de ser realizadas por MIPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) .

RIMI: impulso a la inversión y al crecimiento de las PyMEs Con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el Gobierno avanza en una herramienta clave para fortalecer el desarrollo productivo. Está orientado a micro, pequeñas y medianas… pic.twitter.com/OdkGALUQJY

Sin embargo, la inversión deberá estar destinada a "la instalación de sistemas o equipos de riego , la instalación de mallas antigranizo para el sector agropecuario y las inversiones en bienes semovientes".

blog-eficiencia-2.jpg El RIMI podría beneficiar a productores mendocinos.

Para estos caso, la amortización será de un año, pero "podrán incluir las inversiones en obras complementarias para la puesta en funcionamiento de los sistemas tanto de riego como de las obras para mejora de la eficiencia energética y las mallas antigranizo".

En lo que respecta a eficiencia energética, la normativa incluye inversiones en: