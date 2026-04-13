13 de abril de 2026
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Inversión

Entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones: qué beneficios trae

Se trata de la versión del RIGI para micro, pequeñas y medianas empresas. Los detalles sobre la iniciativa.

Reglamentaron el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y entró en vigencia

Reglamentaron el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y entró en vigencia

 Por Sofía Pons

Tras la reglamentación, entró en vigencia el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa fue aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral y buscará complementar al RIGI.

De acuerdo al gobierno nacional, a través del RIMI se estimularán las inversiones en el país, con el objetivo de mejorar la competitividad de las pymes, incrementar la modernización y la generación de empleo.

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Aspectos claves del nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones

  • Será para inversiones desde 150.000 dólares para micro empresas y hasta 9 millones de dólares para las empresas medianas.
  • Las empresas tendrán hasta dos años para concretar estas inversiones y desde ese punto contarán con un régimen de amortización acelerada de otros dos años en el Impuesto a las Ganancias para los bienes incluidos en el régimen.
  • Las compañías que apliquen al RIMI podrán obtener la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generados en las inversiones productivas de manera anticipada, al cumplirse 3 meses de su realización.
  • Este beneficio alcanza a los bienes de capital (BK) y a los bienes de informática y telecomunicaciones (BIT).

Cómo puede beneficiar a Mendoza

El Régimen incluye un apartado especial para la producción agrícola-ganadera que establece un régimen de amortización especial y puede ser de utilidad para los productores mendocinos. Además, no tiene un monto mínimo de inversión, en caso de ser realizadas por MIPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

Sin embargo, la inversión deberá estar destinada a "la instalación de sistemas o equipos de riego, la instalación de mallas antigranizo para el sector agropecuario y las inversiones en bienes semovientes".

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El RIMI podría beneficiar a productores mendocinos.

El RIMI podría beneficiar a productores mendocinos.

Para estos caso, la amortización será de un año, pero "podrán incluir las inversiones en obras complementarias para la puesta en funcionamiento de los sistemas tanto de riego como de las obras para mejora de la eficiencia energética y las mallas antigranizo".

En lo que respecta a eficiencia energética, la normativa incluye inversiones en:

  • Energías renovables,
  • Recambio de motores y bombas,
  • Equipos de refrigeración,
  • Dispositivos que propendan a un ahorro energético.
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