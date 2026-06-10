Vaca Muerta, minería y una nueva era: el cambio que transforma el ingreso de dólares al país

La minería y la industria petrolera, gracias a Vaca Muerta, ya generan casi tantos dólares como el campo

Durante décadas, el ingreso de divisas a la Argentina estuvo atado casi exclusivamente al desempeño del agro. Hoy, la irrupción de Vaca Muerta y el crecimiento de la minería comienzan a modificar esa ecuación histórica y abren un nuevo escenario para provincias como Mendoza.

Hablar de dólares en Argentina fue, durante gran parte de la historia reciente, hablar del campo. Las exportaciones de soja, maíz, trigo y sus derivados fueron durante años la principal fuente de divisas de la economía nacional y el motor que permitió sostener las reservas del Banco Central.

Sin embargo, los datos más recientes muestran que el país está atravesando una transformación silenciosa pero profunda.

Los sectores energético y minero, impulsados principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y los grandes proyectos metalíferos del oeste argentino, están ganando un protagonismo cada vez mayor en la generación de divisas.

Según diversos informes sectoriales, el aporte conjunto de la energía y la minería ya se acerca a los niveles que históricamente exhibió el complejo agroexportador, una situación impensada apenas una década atrás.

vaca muerta.jpg Vaca Muerta permitió incrementar las ventas externas de petróleo. Foto: NA

El fin de la dependencia exclusiva del agro

La importancia del agro para la economía argentina sigue siendo indiscutible. El sector continúa siendo el principal exportador del país y un actor central para el ingreso de dólares.

No obstante, el crecimiento de otros sectores exportadores está comenzando a reducir una dependencia que durante años condicionó el desempeño económico nacional.

El crecimiento de Vaca Muerta y la minería permitió que ambos sectores aportaran durante el primer cuatrimestre del año una cantidad de divisas similar a la generada por el complejo agroexportador, en una señal del cambio que comienza a mostrar la matriz exportadora argentina.

Según datos difundidos por la consultora 1816 en base a datos del Banco Central (BCRA), las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el agro, históricamente principal generador de dólares del país, en cifras que rondan los USD 8.150 millones.

Hasta hace poco, una sequía o una caída en los precios internacionales de los granos podía afectar de manera directa la disponibilidad de divisas. Hoy, la aparición de nuevas fuentes de exportación permite diversificar los ingresos y reducir parte de esa vulnerabilidad.

La gran protagonista de este cambio es la energía.

Vaca Muerta, la fábrica de dólares que no deja de crecer

El desarrollo de Vaca Muerta convirtió a Argentina en uno de los principales productores de hidrocarburos no convencionales del mundo.

La producción récord de petróleo y gas registrada durante los últimos años permitió no solo sustituir importaciones energéticas, sino también incrementar de manera significativa las exportaciones.

El petróleo de Vaca Muerta ya se exporta a distintos mercados internacionales y genera miles de millones de dólares anuales. A medida que se amplían los oleoductos, se construyen nuevas terminales de exportación y aumentan las inversiones, las proyecciones indican que el sector podría transformarse en la principal fuente de divisas del país durante la próxima década.

El cambio es tan significativo que Argentina pasó de ser un importador neto de energía a convertirse en un exportador con creciente peso regional.

La minería acelera y promete una nueva ola exportadora

A la revolución energética se suma otro fenómeno que comienza a consolidarse: el crecimiento de la minería.

Los proyectos de cobre, litio, oro y plata que avanzan en distintas provincias están atrayendo inversiones multimillonarias y generando expectativas de exportaciones récord para los próximos años.

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El litio ya se convirtió en uno de los minerales estratégicos más demandados por la transición energética global, mientras que el cobre aparece como uno de los recursos más buscados para la fabricación de vehículos eléctricos, redes de transmisión y tecnologías renovables.

Las estimaciones del sector indican que las exportaciones mineras podrían duplicarse o incluso triplicarse en la próxima década si los principales proyectos actualmente en construcción o exploración entran en producción.

Qué significa este cambio para Mendoza

La transformación del mapa de los dólares tiene una importancia especial para Mendoza. Durante años la provincia observó desde afuera el crecimiento de otras jurisdicciones mineras como San Juan, Catamarca o Jujuy. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse con el impulso dado a nuevos proyectos de exploración y desarrollo.

La aprobación de PSJ Cobre Mendocino, el avance del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), los trabajos en Cerro Amarillo y otros proyectos vinculados al cobre colocan a Mendoza en una posición estratégica dentro de una industria que promete convertirse en una de las principales generadoras de divisas del país.

El dato no es menor: el cobre es considerado uno de los minerales críticos para la transición energética y la demanda global se proyecta en crecimiento durante las próximas décadas.

Un cambio estructural para la economía argentina

Más allá de los números actuales, los especialistas coinciden en que lo más importante es la tendencia. Por primera vez en mucho tiempo, Argentina comienza a construir una matriz exportadora más diversificada, donde el ingreso de dólares ya no depende únicamente de la cosecha o de los precios internacionales de los granos.

La combinación de agroindustria, energía y minería abre la posibilidad de contar con varias fuentes de generación de divisas, algo que históricamente fue una de las principales debilidades de la economía nacional.

Si las inversiones previstas para Vaca Muerta y los grandes proyectos mineros se concretan, el país podría ingresar en una nueva etapa en la que los dólares lleguen desde múltiples sectores productivos y no exclusivamente desde el campo.

Y en ese nuevo mapa económico, Mendoza busca ocupar un lugar cada vez más relevante.