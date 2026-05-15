YPF anunció una inversión récord en Vaca Muerta y Mendoza será beneficiada

La lengua mendocina de Vaca Muerta se reactiva con el anuncio de YPF.

YPF anunció una inversión récord de US$25.000 millones bajo el RIGI para desarrollar Vaca Muerta que abre una nueva etapa para el sector energético argentino, pero también reactiva las expectativas en Mendoza, donde la formación comienza a ganar protagonismo .

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , confirmó la adhesión del proyecto “LLL Oil” al régimen de grandes inversiones, con el objetivo de acelerar la producción y exportación de petróleo a gran escala . Sin embargo, más allá del foco histórico en Neuquén, el plan también alcanza a la lengua norte de Vaca Muerta, ubicada en territorio mendocino .

El dato de YPF que entusiasma al Gobierno y cambia el mapa energético argentino

Horacio Marín, de YPF, confirmó inversiones en la Vaca Muerta mendocina y habló del potencial exportador

En ese sentido, el anuncio nacional se conecta directamente con lo que el propio Marín había adelantado en su reciente visita a la provincia: YPF avanzará con nuevas perforaciones en el sur mendocino para profundizar el desarrollo del shale oil.

PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones. Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S

Mendoza, dentro de la nueva etapa de Vaca Muerta

La estrategia de desarrollo integral de áreas contiguas abre la puerta a la expansión hacia el norte de la formación, donde Mendoza busca consolidarse.

Actualmente, la provincia tiene identificada una superficie de unos 600 km² con condiciones geológicas favorables, en lo que se conoce como la “lengua mendocina” de Vaca Muerta.

Allí ya hay actividad en marcha:

YPF avanza con pozos exploratorios en el bloque CN VII.

La UTE Quintana–TSB desarrolla sísmica 3D en Cañadón Amarillo.

Otras operadoras proyectan perforaciones piloto entre 2026 y 2027.

En ese contexto, la confirmación de nuevas inversiones por parte de YPF refuerza el posicionamiento de Mendoza dentro del mapa del shale argentino, históricamente dominado por Neuquén.

Alfredo Cornejo Vaca Muerta Malargüe petróleo YPF anunció una mega inversión en Vaca Muerta, que incluye la "lengua mendocina". Prensa Gobierno de Mendoza

Qué implica el megaproyecto de YPF

El plan presentado por la petrolera contempla:

Una inversión total de US$25.000 millones en 15 años.

La perforación de más de 1.100 pozos.

Una producción estimada de 240.000 barriles diarios hacia 2032.

Exportaciones proyectadas por US$6.000 millones anuales.

Más de 6.000 empleos directos durante el desarrollo.

Además, se trata del mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el RIGI, con un potencial de generar más de US$100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil.

Según explicó Marín, la producción estará destinada principalmente al mercado externo, lo que refuerza la estrategia nacional de convertir a Vaca Muerta en un motor de ingreso de divisas.

El guiño de Horacio Marín a Mendoza

Durante su paso por la provincia, en la inauguración del Parque Solar El Quemado, el titular de YPF había sido claro: Mendoza forma parte del plan de expansión de la compañía.

En esa línea, confirmó que:

Se realizarán nuevas perforaciones en el sur provincial.

Ya hay pozos comprometidos y en evaluación.

El objetivo es acelerar el conocimiento del reservorio y escalar la producción.

Ese anticipo ahora cobra más peso tras el anuncio del RIGI, ya que marca que la provincia no quedará al margen del salto de inversión que se proyecta para Vaca Muerta.

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Una oportunidad para que Mendoza se reposicione en el mercado hidrocarburífero

El desarrollo del no convencional en Mendoza aparece en un momento clave. La provincia busca recuperar la producción hidrocarburífera, generar empleo en el sur provincial y sumarse al circuito exportador de petróleo y gas.

En ese escenario, la expansión de Vaca Muerta hacia el norte representa una oportunidad estratégica para convertirse en una nueva frontera del shale.

Bajo ese escenario, el anuncio de YPF y las señales previas de la compañía configuran un escenario de mayor actividad para Mendoza en los próximos años.