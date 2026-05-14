14 de mayo de 2026
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Horacio Marin

Horacio Marín de YPF celebró la inauguración de El Quemado: "Hicimos el parque solar más grande del país en un año"

El CEO de YPF, Horacio Marín destacó la inauguración del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía ya se convirtió en el segundo generador de energía renovable del país.

Horacio Marín inauguró El Quemado y destacó el crecimiento renovable de YPF en Argentina

Horacio Marín inauguró El Quemado y destacó el crecimiento renovable de YPF en Argentina

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó este jueves el desarrollo del Parque Solar El Quemado y aseguró que la compañía alcanzó un nuevo hito en materia energética al llegar al primer giga de generación renovable en Argentina.

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“Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque solar más grande del país en un año. Ya está generando 200 megas”, sostuvo Marín durante el acto.

El titular de YPF remarcó además el crecimiento que viene teniendo la empresa en energías renovables y aseguró que la petrolera estatal ya ocupa un lugar central dentro del mercado energético argentino.

“En YPF hoy cumplimos el primer giga de generación renovable. Somos el segundo generador renovable en Argentina y el tercer generador total”, afirmó.

El Quemado y la apuesta energética de Mendoza

El Parque Solar El Quemado se convirtió en uno de los proyectos energéticos más emblemáticos de Mendoza y forma parte de la estrategia nacional para ampliar la matriz de generación eléctrica a partir de energías limpias.

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La obra también representa uno de los principales desembolsos energéticos realizados en la provincia en los últimos años.

La obra también representa uno de los principales desembolsos energéticos realizados en la provincia en los últimos años.

La iniciativa es desarrollada por YPF Luz y está ubicada en el departamento de Las Heras. En esta primera etapa ya genera cerca de 200 megavatios, aunque el proyecto completo contempla una capacidad significativamente mayor.

La obra también representa uno de los principales desembolsos energéticos realizados en la provincia en los últimos años y aparece como una señal de confianza para futuras inversiones vinculadas tanto a energías renovables como a minería y desarrollo industrial.

Durante su discurso, Marín vinculó además el crecimiento energético con el objetivo de incrementar las exportaciones argentinas en los próximos años. “Estamos contribuyendo fuertemente para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 2031”, expresó.

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“Es increíble ver lo que se puede hacer con gestión y ejecución”

El CEO de YPF insistió en el concepto de eficiencia y capacidad de ejecución como uno de los ejes de la nueva etapa de la compañía.

“Estoy muy orgulloso. Es increíble estar en este parque solar y ver lo que se puede hacer con ejecución y gestión”, sostuvo frente a funcionarios nacionales, provinciales y empresarios del sector energético.

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La inauguración del parque se realizó además en una jornada marcada por anuncios estratégicos para Mendoza, entre ellos la confirmación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI, consolidando una fuerte apuesta nacional sobre proyectos vinculados a energía y minería.

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