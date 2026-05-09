9 de mayo de 2026
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Impulsa Mendoza

Impulsa Mendoza convoca a titulares mineros para participar de Mendoza Norte Distrito Minero

Se trata de un proyecto que busca ordenar y potenciar el desarrollo de la actividad con planificación, evaluación ambiental integral y mayor previsibilidad.

Impulsa Mendoza convoca a titulares mineros para participar de Mendoza Norte Distrito Minero

Impulsa Mendoza convoca a titulares mineros para participar de Mendoza Norte Distrito Minero

La convocatoria se realiza a partir de la información técnica suministrada por la Dirección de Minería de Mendoza e invita a los titulares comprendidos dentro del área del distrito a adherir formalmente mediante la presentación de la documentación requerida.

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El equipo técnico de Impulsa Mendoza asistirá a los interesados en el proceso.

El equipo técnico de Impulsa Mendoza asistirá a los interesados en el proceso.

Qué es Mendoza Norte Distrito Minero

El Distrito Minero Norte abarcará una superficie cercana a los 3.914 kilómetros cuadrados, en una zona estratégica del departamento de Las Heras. Según los registros catastrales, el área incluye alrededor de 140 propiedades mineras, aunque esto no implica la existencia de igual cantidad de proyectos.

El Mendoza Norte Distrito Minero propone un esquema de trabajo que contempla la elaboración de un Informe de Impacto Ambiental Integral (IIA Integral), en articulación con los informes particulares de cada uno de los proyectos que integren el distrito. Este enfoque permite optimizar la generación de información ambiental, mejorar los procesos de evaluación y consolidar una visión integral del territorio.

Esta instancia forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo del sector minero provincial promoviendo la participación de los distintos actores involucrados y consolidando un entorno de mayor certidumbre para la inversión.

Los interesados en participar podrán acceder al detalle del procedimiento, las condiciones de adhesión y los requisitos establecidos a través de la documentación oficial disponible. Para formalizar su incorporación, deberán remitir la información correspondiente hasta el 13 de mayo de 2026, inclusive.

Además, Impulsa Mendoza pone a disposición su equipo técnico para brindar acompañamiento durante todo el proceso de adhesión, con el objetivo de facilitar la participación de los titulares y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para más información, los interesados pueden acceder a www.impulsamendoza.com.ar.

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