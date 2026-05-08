8 de mayo de 2026
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Fiesta de la Vendimia

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como un "concurso de belleza"

La Fiesta de la Vendimia volvió a ser criticada por la Virreina de mandato cumplido, Julieta Navarro, que la describió como un "concurso de belleza".

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como concurso de belleza.

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como "concurso de belleza".

Por Sitio Andino Sociedad

El debate sobre el rol de las reinas en la Fiesta de la Vendimia sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con una protagonista que conoce el sistema desde adentro. Julieta Navarro, reconocida comunicadora y Virreina 2008, volvió a lanzar una crítica tajante que sacudió las estructuras del mundo vendimial.

julieta navarro reina 2008
Fiesta de la Vendimia, criticada: la virreina de mandato cumplido, Julieta Navarro, volvió a cuestionar el rol de las soberanas.

Fiesta de la Vendimia, criticada: la virreina de mandato cumplido, Julieta Navarro, volvió a cuestionar el rol de las soberanas.

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Fiesta de la Vendimia: nueva crítica y van

Durante una entrevista reciente -en el marco de un encuentro con la banda Los Totora- la mendocina no dudó en profundizar su visión sobre la elección de las soberanas, un tema que la tiene como referente crítica desde hace años.

"La Vendimia es un concurso de belleza disfrazado de tradición", disparó la comunicadora, instalando nuevamente la discusión sobre si la figura de la reina representa realmente el trabajo de la tierra o si se trata de un certamen estético que ha quedado anacrónico frente a los tiempos actuales.

Entre la crítica y el rol oficial

Lo que le otorga un condimento especial a esta nueva polémica es el presente profesional de Navarro. Hace dos meses, el Gobierno de Mendoza la confirmó como una de las locutoras oficiales en el escenario del Frank Romero Day para la Vendimia 2026.

La convocatoria fue muy celebrada por Julieta en sus redes sociales. De hecho consideró un honor la invitación realizada por el Secretario de Cultura, Diego Gareca.

Esta dualidad -ser la voz que presenta la fiesta y, a la vez, una de sus críticas más frontales- ha generado una catarata de reacciones. Mientras algunos sectores aplauden su coherencia y honestidad, otros consideran contradictorio que ocupe un lugar central en una liturgia que ella misma cuestiona.

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