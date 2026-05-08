Día de la Virgen de Luján en Argentina: la emotiva historia que conmueve cada 8 de mayo

Cada 8 de mayo , miles de fieles en todo el país vuelven su mirada hacia la Virgen de Luján , considerada la patrona espiritual de la Argentina . Peregrinaciones y muestras de devoción popular marcan una fecha profundamente ligada a la identidad religiosa y cultural del país , con una historia que atraviesa siglos.

La celebración recuerda uno de los episodios más emblemáticos de la tradición católica argentina. Según la historia, en 1630 una pequeña imagen de la Virgen María llegó desde Brasil al puerto de Buenos Aires con destino final en Santiago del Estero .

Durante el viaje en carreta , al llegar a la zona del río Luján , los bueyes se detuvieron de manera inexplicable y no pudieron continuar el recorrido . Recién cuando retiraron una de las imágenes de la carreta , el vehículo volvió a avanzar con normalidad . El hecho fue interpretado como una señal divina , como un pedido de la Virgen para quedarse en ese lugar.

Con el paso del tiempo, la figura comenzó a despertar una profunda devoción popular y el sitio se transformó en uno de los principales centros religiosos del país.

De la devoción popular a símbolo nacional

La Virgen de Luján se convirtió, con los años, en una de las imágenes más representativas de la fe argentina. En torno a ella crecieron capillas, peregrinaciones y celebraciones multitudinarias que atravesaron distintas etapas de la historia nacional.

El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján fue inaugurado en 1763 y, desde entonces, numerosos próceres argentinos visitaron el lugar para expresar su fe y pedir protección. Entre ellos estuvieron Manuel Belgrano, José de San Martín, Cornelio Saavedra y Juan Martín de Pueyrredón, entre otras figuras de la independencia.

La expansión de su culto continuó creciendo hasta alcanzar reconocimiento internacional. En 1887, el papa León XIII coronó oficialmente a la Virgen como “Nuestra Señora de Luján”. Décadas más tarde, en 1930, el papa Pío XI la declaró patrona de la Argentina.

Basilica de lujan - 213166 Como cada 8 de mayo, una gran peregrinación se dirige a la Basílica de Luján. Foto: Archivo

Además, su figura fue reconocida como patrona de las rutas argentinas, de la Policía Federal y de los ferrocarriles.

Las históricas peregrinaciones a Luján

La devoción por la Virgen también dio origen a una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la Argentina, hoy conocida como las peregrinaciones hacia la Basílica de Luján.

El sacerdote Federico Grote fue uno de los primeros impulsores de estas caminatas religiosas a fines del siglo XIX. La primera peregrinación organizada se realizó en 1893 y reunió a unos 400 hombres que prometieron regresar cada año. Con el tiempo, la convocatoria creció hasta convertirse en una tradición que moviliza a millones de personas.

Embed Como cada 8 de mayo, con gran alegría y esperanza celebramos el día de nuestra Madre, el día de la #VirgenDeLuján. Te proponemos continuar preparando el corazón compartiendo juntos el cronograma de actividades en el @SantuarioLujanhttps://t.co/qhf8RpqoeD — Santuario de Luján (@SantuarioLujan) May 7, 2026

Cada 8 de mayo, así como durante la tradicional Peregrinación Juvenil, la Basílica de Luján vuelve a llenarse de fieles que llegan desde distintos puntos del país para agradecer, pedir ayuda o renovar su fe.

Los rezos más importantes del 8 de mayo

1. Oración de protección a la Virgen de Luján

"Virgen de Luján, madre llena de amor, te pido que cubras con tu manto mi vida y la de mis seres queridos. Líbranos de todo mal, peligro y aflicción. Te confío mi seguridad y la de todos los que amo, para que tu protección divina nos rodee siempre. Amén."

2. Oración para pedir prosperidad

"Virgen de Luján, intercede ante tu hijo por mí y concédeme la prosperidad que necesito para mi vida. Te pido que me ilumines con sabiduría y me abras los caminos del éxito y la abundancia. Que mis esfuerzos sean bendecidos y que la prosperidad llegue a mi vida y la de mis seres queridos. Amén."

3. Oración para pedir armonía

"Virgen de Luján, madre misericordiosa, te pido que derrames sobre mí tu amor y me guíes en el camino del entendimiento y la paz. Ayúdame a sanar las relaciones que se han visto afectadas y abre mi corazón al amor verdadero. Que tu amor me rodee siempre y me permita vivir en armonía con los demás. Amén."

Fuente: Argentina.gob.ar