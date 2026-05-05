5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Argentina

Concierto de Ed Sheeran en Argentina: cuándo, dónde y cuánto cuestan las entradas

Las entradas ya están a la venta y la preventa anticipa una gran demanda que podría agotarlas en poco tiempo. Conocé todos los detalles.

Concierto de Ed Sheeran en Argentina: cuándo, dónde y cuánto cuestan las entradas

Concierto de Ed Sheeran en Argentina: cuándo, dónde y cuánto cuestan las entradas

Foto: Ed Sheeran (Vía Instagram)
 Por Analía Martín

El regreso de Ed Sheeran a la Argentina ya genera un verdadero furor. Con miles de fans expectantes, la preventa se agotó en tiempo récord y la venta general avanza a gran ritmo. Todo indica que el show será uno de los eventos musicales más convocantes del 2026.

Argentina Concierto 2026 - Ed Sheeran
El show de Ed Sheeran se realizará el próximo 29 de noviembre.

El show de Ed Sheeran se realizará el próximo 29 de noviembre.

Lee además
Los dólares siguen fuera del sistema a pesar de los esfuerzos oficiales

El miedo que no se va: por qué los argentinos siguen guardando dólares en casa
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 5 de mayo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 5 de mayo

Ed Sheeran vuelve a Argentina: todo sobre la venta de entradas

El concierto se realizará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán. Allí, el artista británico presentará su nueva gira, el “Loop Tour”, un espectáculo que repasa sus mayores éxitos y destaca su particular forma de construir música en vivo. Canciones como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud prometen ser parte de una noche cargada de emoción.

Precio Concierto - Ed Sheeran
La venta general de entradas será este 5 de mayo al mediodía.

La venta general de entradas será este 5 de mayo al mediodía.

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass. La preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina comenzó el 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general se habilitará este 5 de mayo al mediodía con todos los medios de pago. Además, quienes utilicen tarjetas del banco pueden acceder a 6 cuotas sin interés.

En cuanto a los precios, las ubicaciones varían según el sector:

  • Campo trasero: $125.000
  • Platea: $190.000
  • Platea media: $250.000
  • Campo delantero, izquierdo y derecho: $275.000
  • Platea preferencial: $280.000

Desde la productora recomiendan no demorar la compra, ya que la alta demanda podría agotar las localidades en poco tiempo.

Para adquirir los tickets, es necesario registrarse en Livepass, seleccionar el evento “Ed Sheeran Loop Tour”, elegir la ubicación y cantidad de entradas, y completar el pago. Una vez finalizada la operación, el e-ticket se envía por correo electrónico y también queda disponible en la plataforma.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de mayo

Legalizan el cigarrillo electrónico: las 5 nuevas restricciones

El crédito ya no alcanza: crece la morosidad y aprieta a los hogares

Próximo fin de semana largo en Argentina: cuándo es y cuántos feriados quedan en 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 4 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de mayo

Alertan por posibles rebrotes tras la caída de la vacunación antigripal en Argentina

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 3 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
El espectáculo que rememora la cultura coreana y el animé se presenta en el Ángel Bustelo.

"Mundo K-Pop - Cazadoras de Demonios" en Mendoza: cuándo es la función y cómo comprar entradas

Las Más Leídas

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

El fin del PEVI deja a la Coviar en debilidad y se abre el camino judicial

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

Una billetera virtual ofrece descuentos del 100% en boletos de colectivos

Pagá con QR y no gastes: el truco para viajar gratis en transporte público de Mendoza