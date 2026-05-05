Concierto de Ed Sheeran en Argentina: cuándo, dónde y cuánto cuestan las entradas

El regreso de Ed Sheeran a la Argentina ya genera un verdadero furor. Con miles de fans expectantes, la preventa se agotó en tiempo récord y la venta general avanza a gran ritmo. Todo indica que el show será uno de los eventos musicales más convocantes del 2026 .

El show de Ed Sheeran se realizará el próximo 29 de noviembre.

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El concierto se realizará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó , la cancha de Huracán . Allí, el artista británico presentará su nueva gira, el “ Loop Tour ”, un espectáculo que repasa sus mayores éxitos y destaca su particular forma de construir música en vivo. Canciones como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud prometen ser parte de una noche cargada de emoción .

Precio Concierto - Ed Sheeran La venta general de entradas será este 5 de mayo al mediodía. Foto: LivePass

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass. La preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina comenzó el 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general se habilitará este 5 de mayo al mediodía con todos los medios de pago. Además, quienes utilicen tarjetas del banco pueden acceder a 6 cuotas sin interés.

En cuanto a los precios, las ubicaciones varían según el sector:

Campo trasero: $125.000

$125.000 Platea: $190.000

$190.000 Platea media: $250.000

$250.000 Campo delantero, izquierdo y derecho: $275.000

$275.000 Platea preferencial: $280.000

Desde la productora recomiendan no demorar la compra, ya que la alta demanda podría agotar las localidades en poco tiempo.

Para adquirir los tickets, es necesario registrarse en Livepass, seleccionar el evento “Ed Sheeran Loop Tour”, elegir la ubicación y cantidad de entradas, y completar el pago. Una vez finalizada la operación, el e-ticket se envía por correo electrónico y también queda disponible en la plataforma.