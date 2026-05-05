Wayra Iglesias llega a Mendoza: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

Con una propuesta que fusiona rock, blues y soul, la cantante Wayra Iglesias se consolida como una de las nuevas voces del rock nacional, con una identidad artística que combina potencia vocal, sensibilidad y una presencia escénica magnética que la posiciona como una artista en pleno crecimiento; el próximo 16 de mayo a las 21 hs se presentará en 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo).

Tras su paso por La Voz Argentina, logró construir un camino propio dentro de la escena musical, participando en importantes escenarios como Cosquín Rock y lanzando en 2024 su álbum debut, “La suerte de encontrarme” , donde despliega una sonoridad auténtica y visceral.

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El show en Mendoza no solo repasará sus canciones más representativas, sino que también pondrá el foco en su nueva etapa creativa. En ese marco se destaca “Rehén de la moda”, segundo adelanto de su próximo disco: un tema atravesado por guitarras distorsionadas, una interpretación visceral y una mirada crítica sobre la identidad y la presión social. “Vos solo vas a ser lo que otros te piden”, dispara la letra, en una clara declaración de principios.

A poco más de un año de su debut discográfico, Wayra profundiza su perfil artístico con nuevas composiciones que revelan una faceta más cruda y rockera, conectando con un público que no solo escucha, sino que se identifica.

La noche contará además con la apertura de Natalio After England, sumando talento local a una fecha que promete ser una de las citas destacadas del mes en la agenda cultural mendocina.

Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb, con la posibilidad de comprar en 3 cuotas sin interés con tarjetas.