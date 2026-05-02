Quién es Maia Reficco, la actriz que se vincula con Franco Colapinto

La actriz Maia Reficco se convirtió en tendencia en medios y redes sociales tras confirmarse su relación con el piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto . La pareja hizo pública su relación a través de una historia en Instagram durante el Road Show del piloto en Palermo.

La confirmación llega luego de meses de rumores alimentados por interacciones en redes sociales, entre ellas una foto publicada por Colapinto en la que Reficco aparecía usando su casco, así como referencias cruzadas entre publicaciones de ambos.

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Ambos fueron vistos en un almuerzo en la Estancia Vigil, ubicada en Cardales, lo que reforzó las versiones sobre la relación antes de la confirmación oficial en redes sociales .

Maia Reficco nació en Boston, Estados Unidos, y se crió en Buenos Aires desde los 7 años . Posee doble nacionalidad, aunque se identifica como argentina.

Es hija de la cantante Katie Viqueira y hermana del actor Joaquín Reficco, integrante de producciones vinculadas al universo de Cris Morena. Desde niña mostró interés por la música, con formación en varios instrumentos.

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Maia Reficco, de Nickelodeon a Hollywood

Su debut actoral fue en 2017 con la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, donde interpretó a Kally Ponce y alcanzó popularidad en toda Latinoamérica.

En 2019 dio un salto internacional al convertirse en la primera actriz en interpretar a Eva Perón en el New York City Center, con apenas 18 años.

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Carrera internacional y expansión en cine

En 2022 integró el elenco de la remake de Pretty Little Liars: Original Sin, consolidando su presencia en producciones de Hollywood.

En cine participó en producciones como Do Revenge y fue protagonista de A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow.

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El salto al teatro musical de Maia Reficco

En 2024, Reficco protagonizó el musical ganador del Tony Hadestown, interpretando a Eurídice, uno de los papeles centrales de la obra.