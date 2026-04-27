27 de abril de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto se ilusiona con el regreso de la Fórmula 1 a Argentina

El pilarense Franco Colapinto se mostró emocionado por el apoyo de la gente y dejó un mensaje fuerte sobre la gran Fórmula 1 en Argentina. Mirá qué pasó en su show.

Franco Colapinto tuvo un gran paso por las calles argentinas.

Franco Colapinto tuvo un gran paso por las calles argentinas.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de una jornada histórica para el automovilismo argentino, Franco Colapinto dejó en claro su deseo de ver nuevamente a la Fórmula 1 en el país. En la previa de su exhibición en Buenos Aires, el piloto de Alpine se mostró ilusionado con la posibilidad de que Argentina vuelva a tener un Gran Premio después de casi tres décadas.

Un mensaje directo de Franco Colapinto en medio de la emoción

Desde el escenario, y ante miles de fanáticos, Colapinto dejó una frase que rápidamente resonó entre los presentes. Expresó su deseo de que este tipo de eventos sirvan para demostrar el impacto que genera la Fórmula 1 en el país, con la ilusión de que eso acerque nuevamente a la categoría más importante del automovilismo.

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El joven piloto, de 22 años, remarcó además que volver a tener una carrera en Argentina sería algo único, en un contexto donde el entusiasmo del público quedó más que demostrado en las calles porteñas.

Un país que espera hace 28 años

La última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina fue el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, en una jornada que tuvo como ganador a Michael Schumacher.

Desde entonces, el regreso siempre estuvo en el deseo de los fanáticos, y ahora la figura de Colapinto aparece como un puente posible entre el país y la máxima categoría.

Un evento histórico y un homenaje especial

La exhibición no fue una más. Fue la primera vez que un piloto argentino manejó un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, en un evento que marcó un antes y un después.

Además, Colapinto protagonizó un momento cargado de historia al subirse a la mítica “Flecha de Plata”, el auto con el que Juan Manuel Fangio conquistó sus títulos en los años 50.

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El apoyo de la gente y un momento personal especial

El piloto también destacó el acompañamiento del público, que colmó la zona de Palermo para verlo de cerca. Se mostró agradecido por el cariño recibido y valoró especialmente poder compartir el momento con su familia, que estuvo presente durante la jornada.

Lo que viene

Tras este evento, Colapinto volverá rápidamente a la competencia. El próximo fin de semana disputará el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del calendario 2026 de Fórmula 1.

Preguntas clave sobre Franco Colapinto

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre la Fórmula 1 en Argentina?

Que espera que vuelva un Gran Premio en el país.

¿Hace cuánto no hay F1 en Argentina?

Hace 28 años.

¿Cuándo fue la última carrera?

En 1998, en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.

¿Qué hizo Colapinto en Buenos Aires?

Participó de una exhibición manejando un Fórmula 1.

¿Qué simbolizó el evento?

El regreso simbólico de la F1 al país y el entusiasmo de la gente.

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