Franco Colapinto se ilusiona con el regreso de la Fórmula 1 a Argentina

En medio de una jornada histórica para el automovilismo argentino, Franco Colapinto dejó en claro su deseo de ver nuevamente a la Fórmula 1 en el país. En la previa de su exhibición en Buenos Aires, el piloto de Alpine se mostró ilusionado con la posibilidad de que Argentina vuelva a tener un Gran Premio después de casi tres décadas.
Un mensaje directo de Franco Colapinto en medio de la emoción
Desde el escenario, y ante miles de fanáticos, Colapinto dejó una frase que rápidamente resonó entre los presentes. Expresó su deseo de que este tipo de eventos sirvan para demostrar el impacto que genera la Fórmula 1 en el país, con la ilusión de que eso acerque nuevamente a la categoría más importante del automovilismo.
El joven piloto, de 22 años, remarcó además que volver a tener una carrera en Argentina sería algo único, en un contexto donde el entusiasmo del público quedó más que demostrado en las calles porteñas.
Un país que espera hace 28 años
La última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina fue el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, en una jornada que tuvo como ganador a Michael Schumacher.
Desde entonces, el regreso siempre estuvo en el deseo de los fanáticos, y ahora la figura de Colapinto aparece como un puente posible entre el país y la máxima categoría.
El apoyo de la gente y un momento personal especial
El piloto también destacó el acompañamiento del público, que colmó la zona de Palermo para verlo de cerca. Se mostró agradecido por el cariño recibido y valoró especialmente poder compartir el momento con su familia, que estuvo presente durante la jornada.
Lo que viene
Tras este evento, Colapinto volverá rápidamente a la competencia. El próximo fin de semana disputará el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del calendario 2026 de Fórmula 1.
Preguntas clave sobre Franco Colapinto
¿Qué dijo Franco Colapinto sobre la Fórmula 1 en Argentina?
Que espera que vuelva un Gran Premio en el país.
¿Hace cuánto no hay F1 en Argentina?
Hace 28 años.
¿Cuándo fue la última carrera?
En 1998, en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.
¿Qué hizo Colapinto en Buenos Aires?
Participó de una exhibición manejando un Fórmula 1.
¿Qué simbolizó el evento?
El regreso simbólico de la F1 al país y el entusiasmo de la gente.