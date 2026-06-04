4 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto acelera la ilusión en Mónaco y Alpine busca otro batacazo en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Mónaco con la escudería Alpine buscando volver a sumar puntos en la dura F1. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto llega motivado al Gran Premio de Mónaco y buscará mantener su crecimiento en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto llega motivado al Gran Premio de Mónaco y buscará mantener su crecimiento en la Fórmula 1 con Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto ya vive el clima del Gran Premio de Mónaco y se prepara para afrontar uno de los desafíos más complejos y emblemáticos de toda la Fórmula 1. Después de sus sólidas actuaciones en Miami y Montreal, el piloto argentino llega con confianza, ilusión y el objetivo concreto de volver a terminar dentro de los diez primeros con Alpine en las históricas calles de Montecarlo.

“Mónaco, una de las mejores carreras del año”, expresó el argentino en la previa de una competencia que suele separar a los pilotos más precisos del resto. El circuito callejero de Montecarlo aparece como uno de los más exigentes del calendario. Las barreras están pegadas al asfalto, el margen de error prácticamente no existe y los sobrepasos son extremadamente difíciles, algo que convierte a la clasificación del sábado en un momento decisivo.

“El sábado es probablemente el día más importante”, reconoció Colapinto, dejando en claro que el objetivo principal será lograr una buena posición de largada para poder pelear por puntos el domingo. El piloto de Alpine también destacó un aspecto clave del fin de semana: el formato tradicional. A diferencia de otras fechas que incluyen sprint, en Mónaco habrá tres entrenamientos libres.

Eso representa una ventaja importante para el argentino. Colapinto tendrá más tiempo para adaptarse progresivamente al auto y ganar confianza en un circuito donde se necesita precisión absoluta vuelta tras vuelta.

Por qué Mónaco puede ser una carrera ideal para Colapinto

El circuito de Montecarlo premia la precisión, la confianza y la capacidad de adaptación, características que Colapinto mostró en sus últimas carreras. Las últimas actuaciones del argentino generaron muchísimo optimismo dentro de Alpine. Tanto en Miami como en Montreal, Colapinto mostró personalidad, inteligencia estratégica y una evolución muy marcada en ritmo de carrera. Ahora el gran desafío será trasladar ese crecimiento a un escenario completamente distinto.

Montecarlo exige concentración absoluta durante cada segundo. Curvas históricas como Sainte Devote, la Horquilla o la Piscine no perdonan errores mínimos. Allí, un roce contra el muro puede terminar instantáneamente el fin de semana. Sin embargo, el argentino parece sentirse cómodo con ese contexto. En Alpine valoran especialmente la tranquilidad con la que Colapinto administra la presión y la rapidez que tiene para adaptarse a distintos escenarios.

Después del Gran Premio de Montreal, el piloto trabajó junto al equipo en el simulador para preparar específicamente la carrera de Mónaco. Luego aprovechó para realizar una breve visita a París por su cumpleaños antes de enfocarse completamente en la competencia. El objetivo está claro: seguir creciendo dentro de la Fórmula 1 y consolidarse definitivamente como uno de los nombres jóvenes más prometedores de la categoría.

Alpine empieza a ilusionarse con sumar puntos otra vez

El equipo francés llega motivado por la evolución del argentino y apuesta a otro fin de semana competitivo en Europa. Dentro de Alpine hay entusiasmo. El crecimiento de Colapinto en las últimas carreras empezó a reflejarse tanto en el rendimiento como en la confianza general del equipo.

La escudería francesa sabe que todavía está lejos de pelear arriba de manera constante, pero también entiende que el argentino logró darle aire competitivo en un momento donde necesitaban resultados positivos. En Mónaco, además, muchas veces el talento individual puede emparejar diferencias mecánicas. Una buena clasificación, una estrategia inteligente y una carrera limpia pueden abrir oportunidades inesperadas.

Por eso, tanto Colapinto como Alpine llegan con ilusión real de pelear nuevamente dentro del top diez. Y para el automovilismo argentino, cada paso del joven piloto en la máxima categoría vuelve a despertar una sensación que hacía años no aparecía: la posibilidad concreta de tener un representante competitivo en la Fórmula 1 moderna.

A qué hora corre Franco Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) correrá el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 el domingo 7 de junio de 2026 a las 10:00 (hora de Argentina). [1]La actividad en el circuito callejero de Montecarlo se distribuye de la siguiente manera:

  • Viernes 5 de junio:
    • Práctica Libre 1: 08:30
    • Práctica Libre 2: 12:00 [1]
  • Sábado 6 de junio:
    • Práctica Libre 3: 07:30
    • Clasificación: 11:00 [1]
  • Domingo 7 de junio:
    • Carrera (78 vueltas): 10:00 [1, 2]

(Los horarios corresponden al huso horario de Argentina, GMT-3).

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