31 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto ya palpita Mónaco y anticipó que la Fórmula 1 2026 será extrema en el callejero más difícil

El argentino Franco Colapinto aseguró que el GP de Mónaco será “mucho más difícil” con los nuevos autos de la Fórmula 1 2026. Repasá lo que señaló.

Franco Colapinto ya probó el circuito de Mónaco en el simulador de Alpine y anticipó un desafío extremo para la F1 2026.

Franco Colapinto ya probó el circuito de Mónaco en el simulador de Alpine y anticipó un desafío extremo para la F1 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a dejar declaraciones muy fuertes sobre el futuro inmediato de la Fórmula 1 y esta vez apuntó directamente al desafío que representará el histórico Gran Premio de Mónaco con los autos de la temporada 2026. El bonaerense ya probó la configuración del circuito callejero en el simulador de Alpine y fue contundente al describir las sensaciones que generan los nuevos monoplazas.

Franco Colapinto cree que Mónaco será todavía más difícil en 2026

Para cualquier piloto, correr en Mónaco representa una prueba extrema de precisión, reflejos y confianza absoluta. Sin embargo, según explicó Colapinto, el comportamiento de los nuevos autos podría volver todavía más complejo al circuito callejero más famoso del mundo.

No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento”, explicó Colapinto al analizar cómo responden los monoplazas 2026 en el trazado del Principado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2058689095711248694&partner=&hide_thread=false

La energía y el “clip”, el gran problema de los nuevos autos

El piloto argentino explicó que en Mónaco aparecerá mucho antes el llamado “clip”, término técnico utilizado para describir el momento en que el auto deja de entregar asistencia eléctrica en plena recta.

Según detalló Colapinto, eso provocará una sensación muy extraña para los pilotos: muchísima aceleración y potencia a la salida de las curvas, pero una importante pérdida de velocidad final antes de las frenadas.

Eso hace que sea realmente extraño: tenés mucha potencia al salir de las curvas en un circuito bastante complicado, pero después sos bastante lento al final de la recta”, señaló el argentino.

La situación obliga además a un manejo extremadamente preciso, especialmente en un circuito donde los muros están permanentemente cerca y prácticamente no existe margen para corregir errores.

La FIA también tomó medidas especiales para Mónaco

La propia FIA reconoció las dificultades particulares que presentarán los nuevos autos en el callejero del Principado y decidió implementar algunas medidas específicas para intentar reducir riesgos.

Entre ellas aparece la decisión de no utilizar la aerodinámica activa en Mónaco y limitar además la velocidad máxima mediante un mapeado especial del motor.

El objetivo principal será evitar velocidades excesivas en sectores sensibles como la recta principal, el túnel y la subida hacia Massenet, lugares históricamente muy delicados dentro del circuito callejero.

“Va a ser mucho más difícil”: la frase tajante de Colapinto

Cuando le preguntaron directamente si los nuevos autos harán más complicada la conducción en Mónaco, Colapinto no dudó ni un segundo. “Creo que va a ser mucho más difícil que el año pasado. Cien por ciento”, afirmó el piloto argentino.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, coincidió con esa mirada y aseguró que los nuevos monoplazas son mucho más impredecibles en frenada y en situaciones de bajo agarre.

Mientras continúa sumando experiencia en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1, Colapinto ya empieza a mirar uno de los grandes desafíos del calendario mundial. Y según anticipó el propio argentino, el nuevo Mónaco 2026 podría transformarse en una de las carreras más extremas, técnicas y exigentes de los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora corre y dónde ver a Franco Colapinto en Canadá por la Fórmula 1

¿Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del GP de Canadá? El resultado final

Franco Colapinto y su Alpine cerraron el viernes con una leve sonrisa

Así le fue a Colapinto en Canadá: su práctica libre dio que hablar

Franco Colapinto se presenta en el GP de Canadá: repasá todos los horarios

Maipú lo dio vuelta ante Chacarita y volvió a creer de cara al Reducido

Chapur festejó en Córdoba y Santero sufrió con el BMW en el Turismo Carretera

Gran jornada para los equipos mendocinos en el Federal A

Lee además
Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera y celebra sus 23 años como figura de la Fórmula 1.  

Colapinto festeja sus 23 años en pleno boom de la Fórmula 1
Franco Colapinto brilló en Montreal y logró su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.  

Día histórico para Franco Colapinto en la Fórmula 1: fue sexto en Canadá
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección Argentina comenzó oficialmente el camino rumbo al Mundial 2026 y ya viajó a Estados Unidos.

La Scaloneta emprendió el viaje y Argentina ya vive el Mundial 2026

Las Más Leídas

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Aliados de Cornejo se rebelan contra el recorte de Zona Fría y complican a Milei.

La "rebelión" de los socios de Cornejo que se plantan contra el recorte de Zona Fría

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

Madre de Agostina: "Todavía no sabe que su hija murió", la revelación que impacta a Córdoba

Raúl Garzón, el fiscal de la causa.

La impactante declaración del fiscal sobre el caso Agostina Vega