Franco Colapinto ya palpita Mónaco y anticipó que la Fórmula 1 2026 será extrema en el callejero más difícil

Franco Colapinto ya probó el circuito de Mónaco en el simulador de Alpine y anticipó un desafío extremo para la F1 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a dejar declaraciones muy fuertes sobre el futuro inmediato de la Fórmula 1 y esta vez apuntó directamente al desafío que representará el histórico Gran Premio de Mónaco con los autos de la temporada 2026. El bonaerense ya probó la configuración del circuito callejero en el simulador de Alpine y fue contundente al describir las sensaciones que generan los nuevos monoplazas.

Para cualquier piloto, correr en Mónaco representa una prueba extrema de precisión , reflejos y confianza absoluta . Sin embargo, según explicó Colapinto, el comportamiento de los nuevos autos podría volver todavía más complejo al circuito callejero más famoso del mundo.

El argentino reveló que ya realizó varias vueltas en el simulador de Alpine y aseguró que uno de los grandes cambios estará relacionado con la entrega de energía eléctrica de las nuevas unidades de potencia.

“ No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento ”, explicó Colapinto al analizar cómo responden los monoplazas 2026 en el trazado del Principado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2058689095711248694&partner=&hide_thread=false HISTORICO: COLAPINTO HACE SU MEJOR CARRERA EN LA FORMULA 1



¿VUELVE EL DEBATE GASLY VS FRANCO?



ALPINE SE METE ENTRE LOS 5 MEJORES DEL CAMPEONATO



Maite nos hace su analisis del GP de Canadá https://t.co/YJT1iDnyIW pic.twitter.com/nChZKdhOAW — Alpine ARG (@AlpineArg_) May 24, 2026

La energía y el “clip”, el gran problema de los nuevos autos

El piloto argentino explicó que en Mónaco aparecerá mucho antes el llamado “clip”, término técnico utilizado para describir el momento en que el auto deja de entregar asistencia eléctrica en plena recta.

Según detalló Colapinto, eso provocará una sensación muy extraña para los pilotos: muchísima aceleración y potencia a la salida de las curvas, pero una importante pérdida de velocidad final antes de las frenadas.

“Eso hace que sea realmente extraño: tenés mucha potencia al salir de las curvas en un circuito bastante complicado, pero después sos bastante lento al final de la recta”, señaló el argentino.

La situación obliga además a un manejo extremadamente preciso, especialmente en un circuito donde los muros están permanentemente cerca y prácticamente no existe margen para corregir errores.

La FIA también tomó medidas especiales para Mónaco

La propia FIA reconoció las dificultades particulares que presentarán los nuevos autos en el callejero del Principado y decidió implementar algunas medidas específicas para intentar reducir riesgos.

Entre ellas aparece la decisión de no utilizar la aerodinámica activa en Mónaco y limitar además la velocidad máxima mediante un mapeado especial del motor.

El objetivo principal será evitar velocidades excesivas en sectores sensibles como la recta principal, el túnel y la subida hacia Massenet, lugares históricamente muy delicados dentro del circuito callejero.

“Va a ser mucho más difícil”: la frase tajante de Colapinto

Cuando le preguntaron directamente si los nuevos autos harán más complicada la conducción en Mónaco, Colapinto no dudó ni un segundo. “Creo que va a ser mucho más difícil que el año pasado. Cien por ciento”, afirmó el piloto argentino.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, coincidió con esa mirada y aseguró que los nuevos monoplazas son mucho más impredecibles en frenada y en situaciones de bajo agarre.

Mientras continúa sumando experiencia en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1, Colapinto ya empieza a mirar uno de los grandes desafíos del calendario mundial. Y según anticipó el propio argentino, el nuevo Mónaco 2026 podría transformarse en una de las carreras más extremas, técnicas y exigentes de los últimos años.