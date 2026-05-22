Franco Colapinto finalizó 13º en la clasificación sprint de la Fórmula 1

Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

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Por Sitio Andino Deportes







El argentino Franco Colapinto tuvo una buena clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. El piloto de Alpine F1 Team había corrido más temprano el primer y único entrenamiento libre pero tuvo que abandonar la práctica por problemas eléctricos.

Para la clasificación Sprint, Alpine cambió el motor del monoplaza y de esta manera Colapinto obtuvo en las tres primera vueltas un gran tiempo que lo ubicó en el 10º lugar, con un tiempo de 1:15.484, favorecido además por la bandera roja, producto de un accidente sin consecuencias físicas del español Fernando Alonso, cuando quedaban menos de 2´para concluir esta tanda clasificatoria. En el regreso de los autos a pista el argentino solo llevó a cabo un par de vueltas y mantuvo la posición clasificando a la Qualy 2.

image Liam Lawson de Racing Bulls (22°), Alex Albon de Williams (21°), Valtteri Bottas de Cadillac (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Lance Stroll de Aston Martin (18°) y Sergio Checo Pérez de Cadillac (17°) fueron los eliminados. Los dos primeros mencionados no participaron de la sesión por las fallas mecánicas que habían sufrido en la práctica.

Ya en la Qualy 2 Colapinto no pudo alcanzar el pasaporte a la Qualy 3 y terminó ubicándose en el 13º lugar, solo una décima por debajo del clasificado en el décimo lugar Carlos Sainz.

Fernando Alonso de Aston Martin (16°), Ollie Bearman de Haas (15°), Esteban Ocon de Haas (14°), Franco Colapinto de Alpine (13°), Gabriel Bortoleto de Audi (12°) y Nico Hülkenberg de Audi (11°) resultaron ser eliminados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057935330204950650&partner=&hide_thread=false A tricky afternoon in today’s #CanadianGP Sprint Quali. pic.twitter.com/GdnZgoe7YB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026 Los horarios y el cronograma del GP de Canadá de la F1 Sábado 23 de mayo Carrera Sprint: 13.00 a 14.00 horas

13.00 a 14.00 horas Clasificación: 17.00 a 18.00 horas Domingo 24 de mayo Carrera: 17.00 horas *Los horarios corresponden al huso horario de Argentina. Vale recordar que Franco Colapinto viene de finalizar 7° en el GP de Miami: fue su mejor actuación en la F1 y en la escudería francesa.