Franco Colapinto finalizó 13º en la clasificación sprint de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto tuvo una buena clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. El piloto de Alpine F1 Team había corrido más temprano el primer y único entrenamiento libre pero tuvo que abandonar la práctica por problemas eléctricos.
Para la clasificación Sprint, Alpine cambió el motor del monoplaza y de esta manera Colapinto obtuvo en las tres primera vueltas un gran tiempo que lo ubicó en el 10º lugar, con un tiempo de 1:15.484, favorecido además por la bandera roja, producto de un accidente sin consecuencias físicas del español Fernando Alonso, cuando quedaban menos de 2´para concluir esta tanda clasificatoria. En el regreso de los autos a pista el argentino solo llevó a cabo un par de vueltas y mantuvo la posición clasificando a la Qualy 2.
Liam Lawson de Racing Bulls (22°), Alex Albon de Williams (21°), Valtteri Bottas de Cadillac (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Lance Stroll de Aston Martin (18°) y Sergio Checo Pérez de Cadillac (17°) fueron los eliminados. Los dos primeros mencionados no participaron de la sesión por las fallas mecánicas que habían sufrido en la práctica.
Ya en la Qualy 2 Colapinto no pudo alcanzar el pasaporte a la Qualy 3 y terminó ubicándose en el 13º lugar, solo una décima por debajo del clasificado en el décimo lugar Carlos Sainz.
Fernando Alonso de Aston Martin (16°), Ollie Bearman de Haas (15°), Esteban Ocon de Haas (14°), Franco Colapinto de Alpine (13°), Gabriel Bortoleto de Audi (12°) y Nico Hülkenberg de Audi (11°) resultaron ser eliminados.