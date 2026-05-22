22 de mayo de 2026
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Damián Emiliano Martínez

Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: sufrió una fractura en un dedo

El arquero de la Selección Argentina Damián Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

El Dibu Damián Emiliano Martínez llegará al Mundial para el debut.

El "Dibu" Damián Emiliano Martínez llegará al Mundial para el debut.

Por Sitio Andino Deportes

Damián Emiliano Martínez "El Dibu", sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha y encendió las alarmas en la Selección de Fútbol de Argentina, aunque todo indica que llegará en condiciones al debut del Mundial 2026.

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“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó tras el partido.

Qué dice el parte médico sonre la lesión de Damián Emiliano Martínez

Luego del encuentro, Martínez se sometió a estudios médicos que confirmaron una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. Según trascendió, no necesitará intervención quirúrgica y tendrá alrededor de 20 días de recuperación.

De esta manera, todo indica que el arquero se perderá los amistosos previos al Mundial, aunque llegaría sin inconvenientes al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Los amistosos y el debut del Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina enfrentará a Selección de Honduras el próximo 6 de junio en el Kyle Field. Luego jugará ante la Selección de Islandia el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Selección de Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania. El estreno mundialista será el 16 de junio en el Arrowhead Stadium frente al conjunto argelino.

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