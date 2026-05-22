Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: sufrió una fractura en un dedo

Damián Emiliano Martínez "El Dibu" , sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha y encendió las alarmas en la Selección de Fútbol de Argentina , aunque todo indica que llegará en condiciones al debut del Mundial 2026.

El arquero se lesionó durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League , en la que Aston Villa derrotó 3-0 a Friburgo y se consagró campeón. Pese al dolor, el marplatense disputó los 90 minutos y luego reveló lo ocurrido en una entrevista con ESPN.

El "Dibu" Martínez busca otra corona europea con Aston Villa ante el sorprendente Friburgo

El Dibu avisó que se lesionó y en la Selección no lo pueden creer

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo” , expresó tras el partido.

Luego del encuentro, Martínez se sometió a estudios médicos que confirmaron una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. Según trascendió, no necesitará intervención quirúrgica y tendrá alrededor de 20 días de recuperación.

De esta manera, todo indica que el arquero se perderá los amistosos previos al Mundial, aunque llegaría sin inconvenientes al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Los amistosos y el debut del Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina enfrentará a Selección de Honduras el próximo 6 de junio en el Kyle Field. Luego jugará ante la Selección de Islandia el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Selección de Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania. El estreno mundialista será el 16 de junio en el Arrowhead Stadium frente al conjunto argelino.