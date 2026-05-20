20 de mayo de 2026
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Aston Villa Football Club

Aston Villa vs Friburgo por la final de la Europa League 2026 con el "Dibu" y Buendía

El Aston Villa Football y el duro Friburgo definen la UEFA Europa League 2026 en Estambul con Emiliano Martínez como gran figura argentina. Mirá el detalle.

Emiliano “Dibu” Martínez intentará conquistar la UEFA Europa League con Aston Villa en la final frente al Friburgo de Alemania en Turquía. &nbsp;

Emiliano “Dibu” Martínez intentará conquistar la UEFA Europa League con Aston Villa en la final frente al Friburgo de Alemania en Turquía.

 

Por Sitio Andino Deportes

Este miércoles, Aston Villa y Friburgo disputarán la final de la UEFA Europa League 2026 en el Tüpras Stadium de Estambul, Turquía. El encuentro comenzará a las 16 de Argentina y tendrá un atractivo especial para el fútbol argentino por la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía en el conjunto inglés. El campeón obtendrá además la clasificación a la próxima Champions League y a la Supercopa de Europa.

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El árbitro designado para el encuentro fue el francés François Letexier, uno de los jueces de mayor crecimiento dentro del fútbol europeo en las últimas temporadas. La expectativa es enorme en Inglaterra y Alemania, pero también en Argentina, donde el foco estará puesto en el rendimiento del arquero campeón del mundo, que vuelve a disputar una instancia decisiva en el fútbol internacional.

Cómo llega Aston Villa a la gran final europea

El Aston Villa llega a esta definición después de una campaña sólida y de enorme personalidad. El equipo inglés eliminó en semifinales al Nottingham Forest con un contundente global de 4-1, aunque la serie tuvo un momento complejo tras la derrota 1-0 en la ida.

La reacción de los “Villanos” fue demoledora. En la revancha mostraron su mejor versión futbolística y golearon 4-0 para meterse en una nueva final continental. Allí apareció nuevamente la figura del Dibu Martínez, líder futbolístico y emocional de un plantel que recuperó protagonismo europeo después de muchos años. En caso de conquistar el trofeo, Aston Villa alcanzará su cuarto título internacional. En su historia ya obtuvo la Champions League de 1982, la Supercopa de Europa del mismo año y la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

Para Martínez, además, podría representar un nuevo logro en una carrera cada vez más impactante. El marplatense ya ganó cuatro títulos a nivel clubes con Arsenal: las FA Cup de 2017 y 2020 y las Community Shield de 2014 y 2020. Por su parte, Emiliano Buendía buscará levantar uno de los trofeos más importantes de su carrera. Hasta el momento, sus principales conquistas habían sido los ascensos logrados con Norwich City en la EFL Championship.

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Por qué Friburgo es la gran sorpresa de la Europa League 2026

El Friburgo se transformó en la gran revelación del torneo y llega a Estambul con la ilusión de hacer historia. El conjunto alemán eliminó en semifinales al Sporting Braga de Portugal con un ajustado global de 4-3 y mostró una enorme capacidad competitiva durante toda la competencia.

Antes de alcanzar la final, el equipo dirigido por Julian Schuster dejó en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España, dos rivales que aparecían como favoritos en las fases eliminatorias. Más allá de no tener el peso histórico de otros clubes europeos, Friburgo construyó una campaña basada en intensidad, presión alta y eficacia ofensiva. Esa identidad le permitió instalarse por primera vez en una final internacional de semejante magnitud.

La final también representa una enorme oportunidad económica y deportiva para ambos clubes. El campeón clasificará automáticamente a la próxima edición de la UEFA Champions League y además disputará la Supercopa de Europa frente al vencedor de la Champions. En las últimas temporadas, la Europa League tuvo campeones de enorme relevancia internacional como Sevilla, Manchester United, Villarreal, Atalanta y Tottenham, lo que demuestra el crecimiento competitivo del torneo.

Qué equipos ganaron las últimas ediciones de la Europa League

La UEFA Europa League tuvo distintos campeones en los últimos años, con dominio marcado de equipos españoles e ingleses:

  • 2016: Sevilla
  • 2017: Manchester United
  • 2018: Atlético Madrid
  • 2019: Chelsea
  • 2020: Sevilla
  • 2021: Villarreal
  • 2022: Eintracht Frankfurt
  • 2023: Sevilla
  • 2024: Atalanta
  • 2025: Tottenham

La síntesis

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