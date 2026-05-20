20 de mayo de 2026
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Club Atlético River Plate

River vs Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 con un Monumental que espera la clasificación

River Plate recibe al Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana con la chance de asegurar el 1er puesto y clasificar a octavos. Mirá el detalle del duelo.

River Plate buscará asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bragantino en el Estadio Monumental. &nbsp;

River Plate buscará asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bragantino en el Estadio Monumental.

 

Por Sitio Andino Deportes

River Plate enfrentará este miércoles a Bragantino de Brasil por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de asegurarse el primer puesto y avanzar a los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Monumental y tendrá una relevancia especial porque el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet llegará con una fuerte rotación pensando en la final del Torneo Apertura.

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River y Bragantino jugarán este miércoles desde las 21:30 en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido será televisado por DSports y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, acompañado en el VAR por Christian Ferreyra.

El conjunto de Núñez llega como líder absoluto del Grupo H con 10 puntos, cuatro más que Bragantino y Carabobo. Por eso, una victoria le permitirá asegurar matemáticamente el primer puesto y el boleto directo a los octavos de final de la competencia continental. Incluso, el “Millonario” podría clasificarse anticipadamente aun empatando, siempre y cuando Carabobo no consiga un triunfo frente a Blooming en Bolivia.

Cómo llega River al duelo clave contra Bragantino

El presente de River Plate atraviesa uno de sus mejores momentos desde la llegada de Eduardo Coudet. El equipo viene de eliminar a Rosario Central en semifinales del Torneo Apertura gracias al gol de penal convertido por Facundo Colidio, resultado que le permitió meterse en una nueva final del fútbol argentino.

La actualidad positiva no se limita al plano local. En la Copa Sudamericana, River construyó una campaña sólida y efectiva que lo dejó muy cerca de asegurar la clasificación directa a los octavos de final. El equipo suma tres victorias y un empate, con una diferencia importante respecto a sus perseguidores. Sin embargo, el calendario obliga al cuerpo técnico a administrar cargas y energías. El próximo fin de semana River disputará la final del Apertura, motivo por el cual Coudet decidió preservar a varios futbolistas titulares.

De acuerdo a la lista de convocados, jugadores como Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Facundo Colidio y Marcos Acuña no estarán disponibles para este compromiso continental. A su vez, el juvenil Santiago Beltrán deberá cumplir suspensión. La buena noticia para el entrenador pasa por el regreso de Paulo Díaz, quien recibió el alta médica y podría volver a ser titular en la defensa.

El posible once de River tendría a Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González; Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Maxi Meza y Juanfer Quintero o Santiago Lencina; Ian Subiabre y Maxi Salas.

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Qué necesita Bragantino para seguir con chances en la Sudamericana

Bragantino llega al Monumental obligado a sumar para mantener viva la ilusión de clasificar a la próxima fase. El conjunto brasileño atraviesa una situación delicada en el grupo y definirá gran parte de sus posibilidades en la última jornada ante Carabobo.

En el duelo disputado en Brasil, River logró un triunfo agónico gracias al gol de Martínez Quarta sobre el cierre del partido, en un encuentro muy cerrado y friccionado. Aquel antecedente dejó en claro que el equipo brasileño puede complicar desde el orden táctico y la intensidad física. Por eso, más allá de presentar una formación alternativa, River intentará sostener la identidad futbolística que recuperó desde la llegada de Coudet.

El técnico logró modificar rápidamente el funcionamiento colectivo y potenció el rendimiento de varios futbolistas juveniles y experimentados. Desde su desembarco, el equipo consiguió una importante racha positiva tanto en el torneo local como en el plano internacional.

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