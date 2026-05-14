El Club Atlético River Plate perdió la apelación por Beltrán y Armani volverá al arco en la Sudamericana

La Confederación Sudamericana De Fútbol (CONMEBOL) rechazó la apelación presentada por el Club Atlético River Plate y ratificó la suspensión del arquero Santiago Beltrán , quien no podrá estar en el partido del próximo miércoles frente a Red Bull Bragantino por la penúltima fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana .

El máximo organismo del fútbol sudamericano consideró correcta la decisión del árbitro paraguayo Derlis López, quien expulsó al arquero de 20 años durante el triunfo del equipo argentino ante Carabobo en Venezuela.

River fue contundente ante Gimnasia y ya está en semifinales: ahora va por Rosario Central

Beltrán vio la tarjeta roja luego de salir del área para cortar el avance del delantero colombiano Joshuan Berríos, en una acción revisada por el VAR y sancionada como ocasión manifiesta de gol.

En Núñez sostenían que la expulsión había sido incorrecta y, en el descargo presentado ante Conmebol, argumentaron que el juvenil no era el último hombre, incluso citando antecedentes similares para intentar revertir la sanción. Sin embargo, el ente sudamericano respaldó la interpretación arbitral y mantuvo la suspensión de una fecha.

Vuelve Franco Armani al arco millonario

La baja del juvenil abrirá la puerta para el regreso de Franco Armani, quien ya dejó atrás la fibrosis en el tendón de Aquiles y está en condiciones de volver a la titularidad.

El capitán millonario ya había integrado el banco de suplentes en el último encuentro y ahora apunta a reaparecer en el Estadio Monumental, en un partido clave para la clasificación de River a la próxima instancia del certamen continental.