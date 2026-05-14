Millonaria condena al Hospital Perrupato por un caso de mala praxis

Dura condena tras un juicio civil por mala praxis contra el Hospital Perrupato de San Martín.

El juzgado civil del este provincial condenó al Hospital Alfredo ítalo Perrupato de San Martín por un caso de mala praxis y ordenó que indemnice a la damnificada con más de $214 millones, monto que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados durante el proceso.

La justicia entendió que el centro asistencia fue responsable en la infección que sufrió una paciente internada tras protagonizar un accidente vial y que le generó la amputación de su pierna derecha . En base a esto, los peritos calcularon una incapacidad cercana al 75%.

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Al ser el fallo de primera instancia, el nosocomio podría apelar la sentencia, aunque fuentes judiciales dijeron que la situación del centro asistencial es sumamente complicada.

Según consta en la causa, el hecho ocurrió en septiembre del 2011 , luego de que la víctima protagonizara un accidente vial en el que sufrió algunas fracturas.

Como consecuencia de esto, la mujer fue sometida a una cirugía y luego, al ser dada de alta, empezó a padecer fuertes dolores en la pierna, al mismo tiempo que la herida presentaba algunas señales típicas de infección.

Por ende, la paciente comenzó con una serie de tratamientos y consultas con infectólogos, los cuales se extendieron por varias semanas.

Hospital Regional Alfredo Perrupato, San Martín, urgencias, hospitalario, médicos, salud, emergencias zona este Grave denuncia por mala praxis contra el hospital cabecera de San Martín. Foto: Cristian Lozano

Ya en octubre, los médicos confirmaron una seria infección en la zona donde se realizó la cirugía por la fractura y finalmente los profesionales indicaron que la mujer tenía una osteomielitis (infección grave del hueso o médula ósea).

Esto derivó en una amputación infra patelar—es decir, por debajo de la rodilla—, por lo que los peritos determinaron una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 75,5%, lo que significa que las secuelas son “irreversibles y afectan de manera muy importante su capacidad laboral”.

La sentencia del juicio civil

Los jueces intervinientes analizaron el caso y concluyeron que “pese a los reiterados tratamientos y cirugías el estado actual de la actora es por demás comprometido”, afirmando que no puede caminar por sí misma, y peor aún, está a la espera de nuevas cirugías.

En ese sentido, los magistrados entendieron que el hospital “no pudo probado que la fractura expuesta padecida por la actora venía ya infectada con el germen” que provocó la osteomielitis.

“No habiendo la demandada demostrado que la infección que le provocó a la actora la osteomielitis provino de una causa ajena a su internación en el Hospital, en virtud del deber de seguridad que tienen los nosocomios, corresponde hacer lugar a la demanda”, afirmaron los jueces en sus fundamentos.

Asimismo, establecieron una indemnización de $214.170.875,82, monto que se le deberán sumar los intereses.