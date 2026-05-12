12 de mayo de 2026
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Lavalle

Confesó que atacó a puñaladas a un hombre en Lavalle: cuántos años pasará en la cárcel

Tras un juicio abreviado, condenaron al autor de una brutal agresión a un hombre en el barrio Andacollo de Lavalle.

El juicio abreviado fue firmado en el Polo Judicial.&nbsp;

El juicio abreviado fue firmado en el Polo Judicial. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un hombre confesó este martes que en febrero del 2024 atacó a puñaladas a otro sujeto en Lavalle y por ende fue condenado a tres años de cárcel efectiva en un juicio abreviado que se realizó en el Polo Judicial.

El condenado, Mario Justiniano Vargas, estaba acusado de una tentativa de homicidio y como parte de la negociación por su confesión, terminó siendo sentenciado bajo la calificación de lesiones graves, evitando así una condena mayor.

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Pero, además, en el fallo se le incorporó la culpabilidad en una acusación por amenazas y logró el sobreseimiento en otras dos causas por delitos similares originadas, originadas en los años 2015 y 2016.

Juicio abreviado por una tentativa de homicidio en Lavalle.

El hecho más grave por el que fue juzgado Vargas ocurrió en febrero del 2024 en el barrio Andacollo de Lavalle, donde resultó gravemente herido Juan Isidro Chomiuk.

La víctima, conocida del ahora condenado, recibió al menos tres puñaladas en distintas partes del cuerpo durante una riña y, de milagro, salvó su vida.

La hipótesis fiscal indicaba que cerca de las 22.30 del 4 de febrero, “Justi” Vargas abordó a Chomiuk y lo atacó con un elemento cortante tipo cuchillo.

El agresor logró escapar y estuvo prófugo hasta diciembre del 2024, cuando la policía logró atraparlo. Desde ese momento quedó imputado por tentativa de homicidio y ahora, en la previa del juicio decidió confesar para acceder al cambio de calificación.

Aprovechando el proceso, la fiscalía de homicidios le agregó también una causa por amenazas y entre las partes acordaron la pena mencionada. Luego, el juez Diego Lusverti puso la firma.

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