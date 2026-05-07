7 de mayo de 2026
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Lavalle

Lavalle apuesta a la formación deportiva con un seminario sobre rendimiento y prevención de lesiones

La capacitación en Lavalle se realizará este domingo 10 en la Casa de la Cultura Juanita Vera y contará con la participación de Horacio Anselmi y Nicolás Ferri,

Seminario de preparación física en Lavalle.

Seminario de preparación física en Lavalle.

La jornada se desarrollará en la Casa de la Cultura Juanita Vera y es organizada de manera conjunta entre el municipio y el Proyecto Capacitar Grupo.

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La propuesta está destinada a profesores de educación física, entrenadores, instructores de clubes, deportistas y público en general, con el objetivo de fortalecer herramientas de entrenamiento, optimizar el rendimiento deportivo y profundizar conocimientos vinculados a la prevención de lesiones.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca acompañar el crecimiento del deporte local, brindando conocimientos actualizados que permitan mejorar la calidad de los entrenamientos y, al mismo tiempo, cuidar la salud de quienes practican actividad física.

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Dos referentes del deporte nacional

Durante la capacitación, Horacio Anselmi, reconocido especialista en fuerza, potencia y velocidad, abordará contenidos vinculados a zona media, entrenamiento intermitente y pliometría, herramientas fundamentales en la preparación de alto rendimiento.

Por su parte, Nicolás Ferri, kinesiólogo del Club Atlético Boca Juniors y director de la Diplomatura en Ciencias del Ejercicio y Lesiones Deportivas, brindará herramientas orientadas a la prevención de lesiones en entrenamientos con sobrecarga, además de evaluaciones relacionadas con asimetrías de fuerza y movilidad.

Desde la comuna remarcaron que esta propuesta forma parte de una política sostenida de formación continua, acercando a Lavalle capacitaciones con especialistas de primer nivel.

Quienes estén interesados en participar podrán solicitar información e inscribirse comunicándose al 261 264 4614.

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