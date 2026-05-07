7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén homenajeó a uno de sus íconos culturales con una velada especial en Rodeo de la Cruz

Guaymallén organizó una jornada especial con teatro, música, danza y literatura para homenajear a uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento.

Arte, historia y reconocimiento en Guaymallén.

Arte, historia y reconocimiento en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Con una emotiva velada cargada de arte, historia y reconocimiento comunitario, el Municipio de Guaymallén celebró los 33 años del Centro Cultural Pascual Lauriente, uno de los espacios más emblemáticos de Rodeo de la Cruz y referencia cultural del departamento.

La actividad reunió a distintos elencos y artistas vinculados a las propuestas que actualmente se desarrollan en el lugar, en una noche pensada para poner en valor la historia y el presente de este complejo comunitario.

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Durante la celebración, integrantes del taller de Teatro Leído, dirigido por Doris Andreoni, realizaron lecturas de poemas, mientras que el Espacio Teatral, bajo la conducción de Ricardo Nuarte, presentó la obra “Un té entre amigos”.

La música y la danza también tuvieron su protagonismo con presentaciones de la Escuela de Danzas, el Ballet Municipal y el taller de canto dirigido por Marcela Molinari, acompañado en guitarra por Carlos Alcaraz.

Además, el escritor Daniel Grilli compartió una charla sobre la historia de la familia Lauriente, responsable de la donación de los terrenos donde hoy funciona este importante complejo comunitario.

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Un espacio con historia y vocación comunitaria en Guaymallén

El Centro Cultural Pascual Lauriente fue inaugurado el 5 de mayo de 1993, tras concretarse el legado del vecino Miguel Lauriente, quien dejó establecido en vida su deseo de crear un espacio que integrara servicios culturales, civiles y de salud para la comunidad.

Ubicado sobre Bandera de Los Andes 8956, el predio reúne actualmente al Centro de Salud N° 5, una oficina del Registro Civil, la Comisaría 35ª, la Oficina Fiscal N° 19 y el propio centro cultural.

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A su vez, el espacio cuenta con la Biblioteca Pública Municipal Rodeo de la Cruz, un escenario con salón para 200 espectadores, un SUM con capacidad para 80 personas, salas para muestras visuales y diferentes dependencias administrativas.

Hoy, a 33 años de su creación, el Pascual Lauriente continúa siendo sede de talleres artísticos, charlas, muestras y encuentros que convocan a vecinos y visitantes, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro cultural de Guaymallén.

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