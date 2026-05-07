Guaymallén homenajeó a uno de sus íconos culturales con una velada especial en Rodeo de la Cruz

Con una emotiva velada cargada de arte, historia y reconocimiento comunitario , el Municipio de Guaymallén celebró los 33 años del Centro Cultural Pascual Lauriente , uno de los espacios más emblemáticos de Rodeo de la Cruz y referencia cultural del departamento.

La actividad reunió a distintos elencos y artistas vinculados a las propuestas que actualmente se desarrollan en el lugar, en una noche pensada para poner en valor la historia y el presente de este complejo comunitario.

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Durante la celebración, integrantes del taller de Teatro Leído , dirigido por Doris Andreoni , realizaron lecturas de poemas, mientras que el Espacio Teatral , bajo la conducción de Ricardo Nuarte , presentó la obra “Un té entre amigos”.

La música y la danza también tuvieron su protagonismo con presentaciones de la Escuela de Danzas, el Ballet Municipal y el taller de canto dirigido por Marcela Molinari , acompañado en guitarra por Carlos Alcaraz .

Además, el escritor Daniel Grilli compartió una charla sobre la historia de la familia Lauriente, responsable de la donación de los terrenos donde hoy funciona este importante complejo comunitario.

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Un espacio con historia y vocación comunitaria en Guaymallén

El Centro Cultural Pascual Lauriente fue inaugurado el 5 de mayo de 1993, tras concretarse el legado del vecino Miguel Lauriente, quien dejó establecido en vida su deseo de crear un espacio que integrara servicios culturales, civiles y de salud para la comunidad.

Ubicado sobre Bandera de Los Andes 8956, el predio reúne actualmente al Centro de Salud N° 5, una oficina del Registro Civil, la Comisaría 35ª, la Oficina Fiscal N° 19 y el propio centro cultural.

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A su vez, el espacio cuenta con la Biblioteca Pública Municipal Rodeo de la Cruz, un escenario con salón para 200 espectadores, un SUM con capacidad para 80 personas, salas para muestras visuales y diferentes dependencias administrativas.

Hoy, a 33 años de su creación, el Pascual Lauriente continúa siendo sede de talleres artísticos, charlas, muestras y encuentros que convocan a vecinos y visitantes, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro cultural de Guaymallén.