Guaymallén: policías heridos y un médico "aprehendido" tras una riña en un hospital

Un insólito incidente ocurrido en el Microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén , terminó con dos policías lesionados y un médico "aprehendido", en tanto que el resto del personal del centro asistencial fue identificado luego de que se negaran a atender a tres detenidos.

El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando los policías llevaron al centro asistencial a tres detenidos, uno de ellos herido.

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Pero los médicos de guardia se negaron a atender a los sospechosos “por no estar en su jurisdicción”, lo que generó una discusión entre los uniformados y el personal del hospital. Y posteriormente , todo terminó en un forcejeo donde dos policías resultaron heridos.

Ante esto, un médico fue acusado de resistencia a la autoridad y una infracción al Código Contravencional.

Discusión y agresión en un hospital de Guaymallén

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, personal de la Subcomisaría Campos (Guaymallén) y Motorizada Norte trasladó al microhospital de Puente de Hierro a tres aprehendidos en un procedimiento, uno de ellos con lesiones.

En el lugar, el médico de guardia manifestó que no iba a atender al sospechoso porque no correspondía a su jurisdicción.

Ante esa situación, el oficial interviniente intentó identificar al profesional para comunicarle a la fiscalía, pero este se negó a aportar sus datos, según denunciaron los policías.

Esto generó un forcejeo cuando el personal policial intentó trasladarlo como “aprehendido”. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados: uno presentó dolencias en la espalda y cuello y una auxiliar inflamación en una mano.

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Desde la fiscalía interviniente se dispuso la individualización de todo el personal presente en el lugar, incluyendo enfermería y seguridad.

Además, se iniciaron actuaciones por “resistencia a la autoridad” y una infracción al artículo 46 de la Ley 9099.

Por esto, el médico fue notificado del proceso contravencional y deberá presentarse el próximo lunes ante el Juzgado de Faltas de Rodeo de la Cruz.