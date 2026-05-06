6 de mayo de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: policías heridos y un médico "aprehendido" tras una riña en un hospital

Policías y personal médico de un hospital protagonizaron una insólita discusión. Dos efectivos denunciaron una agresión.

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Un insólito incidente ocurrido en el Microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén, terminó con dos policías lesionados y un médico "aprehendido", en tanto que el resto del personal del centro asistencial fue identificado luego de que se negaran a atender a tres detenidos.

El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando los policías llevaron al centro asistencial a tres detenidos, uno de ellos herido.

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Pero los médicos de guardia se negaron a atender a los sospechosos “por no estar en su jurisdicción”, lo que generó una discusión entre los uniformados y el personal del hospital. Y posteriormente, todo terminó en un forcejeo donde dos policías resultaron heridos.

Ante esto, un médico fue acusado de resistencia a la autoridad y una infracción al Código Contravencional.

Discusión y agresión en un hospital de Guaymallén

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, personal de la Subcomisaría Campos (Guaymallén) y Motorizada Norte trasladó al microhospital de Puente de Hierro a tres aprehendidos en un procedimiento, uno de ellos con lesiones.

En el lugar, el médico de guardia manifestó que no iba a atender al sospechoso porque no correspondía a su jurisdicción.

Ante esa situación, el oficial interviniente intentó identificar al profesional para comunicarle a la fiscalía, pero este se negó a aportar sus datos, según denunciaron los policías.

Esto generó un forcejeo cuando el personal policial intentó trasladarlo como “aprehendido”. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados: uno presentó dolencias en la espalda y cuello y una auxiliar inflamación en una mano.

Qué decidió la justicia tras el incidente en el hospital de Guaymallén

Desde la fiscalía interviniente se dispuso la individualización de todo el personal presente en el lugar, incluyendo enfermería y seguridad.

Además, se iniciaron actuaciones por “resistencia a la autoridad” y una infracción al artículo 46 de la Ley 9099.

Por esto, el médico fue notificado del proceso contravencional y deberá presentarse el próximo lunes ante el Juzgado de Faltas de Rodeo de la Cruz.

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