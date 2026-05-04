4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén celebrará su aniversario con una gran muestra colectiva de artistas locales

Con entrada libre y una fuerte impronta local, Guaymallén pondrá en escena una exposición que busca reflejar la diversidad artística e histórica del departamento.

Sala de Arte Libertad en Guaymallén.

Sala de Arte Libertad en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invitó a vecinos y visitantes a participar de una propuesta cultural especial en el marco del 168º aniversario del departamento, con la inauguración de una muestra colectiva de artistas visuales que reunirá obras de destacados referentes locales.

La cita será el próximo viernes 8 de mayo, a las 20.00 horas, en las Salas de Arte Libertad, con entrada libre y gratuita. Además de la exposición artística, la apertura contará con un espectáculo musical en vivo a cargo de uno de los ensambles de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

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Una muestra que celebra la identidad cultural de Guaymallén

La exposición aniversario estará abierta al público hasta el próximo 17 de junio y podrá visitarse de lunes a sábados, de 8:30 a 19.00 horas, en el espacio cultural ubicado en Villa Nueva.

La propuesta reunirá pinturas, esculturas, textiles, grabados y piezas de valor histórico, en una puesta que busca reflejar la riqueza cultural, artística y patrimonial del departamento.

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Artistas con trayectoria y obras para toda la comunidad de Guaymallén

Entre los protagonistas de esta muestra se encuentran reconocidos artistas como Acelí Quesada, Toti Reynaud, Alba Comadrán, Estela Ortiz Quijano, Claudia Peralta, Pablo David González, Alejandro Iglesias, Fernando Rosas, María Inés Zaragoza, Modesta Reboredo, Susana Rivarola, Miguel Gandolfo, Susana Spalluto, Paula Dreidemie, Federico Arcidiacono y Gabriela Romero.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca poner en valor el talento local y acercar el arte a toda la comunidad en una fecha significativa para la historia de Guaymallén.

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