Guaymallén celebró el Día de la Danza con una muestra artística en Villa Nueva

En Guaymallén se festejó el Día de la Danza.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco del Día Internacional de la Danza, el municipio de Guaymallén celebró con una jornada especial junto a los alumnos de la Escuela Municipal de Danzas. El evento tuvo lugar en la Plaza del Encuentro, donde se congregaron bailarines y vecinos para disfrutar de una propuesta artística abierta a la comunidad.

image Una muestra de danza con talento local Bajo la dirección de los profesores Ana Royo, Augusto Flores, Miguel Ríos y Jimena Dolz, el encuentro contó con la participación de los elencos infantil, juvenil y de adultos que integran la Escuela.

Durante la jornada, los bailarines realizaron una muestra en la que compartieron el arte, la técnica y la pasión que se vive diariamente en las aulas. La iniciativa buscó poner en valor la danza como una forma de expresión cultural y un lenguaje universal que trasciende edades y estilos.

image Una fecha para reconocer la danza El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril desde 1982, por decisión del Comité Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO.

La fecha conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado uno de los grandes innovadores de esta disciplina y creador del ballet moderno.

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