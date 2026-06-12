12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén avanza con obras de infraestructura y anuncia desvíos de tránsito

Las tareas forman parte de la remodelación integral de calle Urquiza de Guaymallén e incluyen la renovación de redes de agua.

&nbsp;Obras de infraestructura en Guaymallén.

 Obras de infraestructura en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén informó que comenzaron los trabajos correspondientes al proyecto de Remodelación Integral de calle Urquiza, una obra que contempla intervenciones en distintos puntos del departamento.

En esta etapa, las tareas se desarrollan en la intersección de Urquiza y Pedro del Castillo, donde se lleva adelante la renovación de las redes de agua.

Qué calles estarán afectadas en Guaymallén

Como consecuencia de las obras, se implementará un corte total de tránsito durante 30 días sobre Severo del Castillo, en el tramo comprendido entre Jorge Newbery y La Purísima.

Desde el municipio indicaron que la medida busca garantizar la seguridad de trabajadores y conductores mientras avanzan las tareas de infraestructura.

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Recomiendan utilizar vías alternativas en Guaymallén

Ante las restricciones vehiculares previstas para las próximas semanas, las autoridades solicitaron a quienes circulan habitualmente por la zona que opten por caminos alternativos para evitar congestiones y demoras.

Los trabajos forman parte del plan de mejoras urbanas impulsado por la comuna y tienen como objetivo optimizar la infraestructura de servicios y las condiciones de circulación en el sector.

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