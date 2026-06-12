Guaymallén avanza con obras de infraestructura y anuncia desvíos de tránsito

El Municipio de Guaymallén informó que comenzaron los trabajos correspondientes al proyecto de Remodelación Integral de calle Urquiza, una obra que contempla intervenciones en distintos puntos del departamento.
Las tareas forman parte de la remodelación integral de calle Urquiza de Guaymallén e incluyen la renovación de redes de agua.
El Municipio de Guaymallén informó que comenzaron los trabajos correspondientes al proyecto de Remodelación Integral de calle Urquiza, una obra que contempla intervenciones en distintos puntos del departamento.
En esta etapa, las tareas se desarrollan en la intersección de Urquiza y Pedro del Castillo, donde se lleva adelante la renovación de las redes de agua.
Como consecuencia de las obras, se implementará un corte total de tránsito durante 30 días sobre Severo del Castillo, en el tramo comprendido entre Jorge Newbery y La Purísima.
Desde el municipio indicaron que la medida busca garantizar la seguridad de trabajadores y conductores mientras avanzan las tareas de infraestructura.
Ante las restricciones vehiculares previstas para las próximas semanas, las autoridades solicitaron a quienes circulan habitualmente por la zona que opten por caminos alternativos para evitar congestiones y demoras.
Los trabajos forman parte del plan de mejoras urbanas impulsado por la comuna y tienen como objetivo optimizar la infraestructura de servicios y las condiciones de circulación en el sector.