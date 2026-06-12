Guaymallén avanza con obras de infraestructura y anuncia desvíos de tránsito

El Municipio de Guaymallén informó que comenzaron los trabajos correspondientes al proyecto de Remodelación Integral de calle Urquiza , una obra que contempla intervenciones en distintos puntos del departamento.

En esta etapa, las tareas se desarrollan en la intersección de Urquiza y Pedro del Castillo , donde se lleva adelante la renovación de las redes de agua.

Como consecuencia de las obras, se implementará un corte total de tránsito durante 30 días sobre Severo del Castillo , en el tramo comprendido entre Jorge Newbery y La Purísima .

Desde el municipio indicaron que la medida busca garantizar la seguridad de trabajadores y conductores mientras avanzan las tareas de infraestructura.

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Recomiendan utilizar vías alternativas en Guaymallén

Ante las restricciones vehiculares previstas para las próximas semanas, las autoridades solicitaron a quienes circulan habitualmente por la zona que opten por caminos alternativos para evitar congestiones y demoras.

Los trabajos forman parte del plan de mejoras urbanas impulsado por la comuna y tienen como objetivo optimizar la infraestructura de servicios y las condiciones de circulación en el sector.