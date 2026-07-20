Guaymallén destacó los resultados del operativo vial en el Acceso Este

A dos semanas del inicio de la intervención integral, el Municipio de Guaymallén destacó los resultados del operativo vial desplegado en las intersecciones de Arturo González y Tirasso . Unos 30 inspectores participan del dispositivo, que también incluye monitoreo con dron .

A dos semanas del inicio de las obras de intervención integral del Acceso Este , la Municipalidad de Guaymallén realizó un balance positivo del operativo vial implementado para sostener la circulación vehicular.

Las tareas se concentran actualmente en las intersecciones con Arturo González , en la mano hacia el oeste, y Tirasso , en dirección al este. Según informaron desde el Municipio, hasta el momento se registraron demoras menores, pese a la magnitud de los trabajos.

En Arturo González, los tiempos de espera llegaron inicialmente a los 10 minutos , pero luego de realizar ajustes en el dispositivo se redujeron a entre 3 y 5 minutos . En Tirasso, donde circula un mayor volumen de vehículos, las demoras se mantuvieron entre 5 y 10 minutos .

Cómo continuará la obra del Acceso Este

La intervención está organizada en tres tramos. El primero corresponde al sector donde comenzaron las tareas, mientras que el segundo se extenderá desde Tirasso hasta el puente de las calles Sarmiento y Estrada.

Este segmento será el más complejo de toda la obra. El tercer tramo abarcará desde el puente Sarmiento-Estrada hasta el Nudo Vial. Durante la primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre los carriles rápidos del Acceso Este y en el cantero central que divide ambos sentidos de circulación.

En ese espacio se construirá una tercera trocha para cada sentido, mientras que la planificación permitirá mantener habilitado un carril para la circulación vehicular.

Las colectoras, la principal alternativa de circulación

A la trocha habilitada sobre el Acceso se suman los dos carriles de las colectoras, que fueron acondicionados por la Municipalidad de Guaymallén durante el último año.

Las tareas realizadas sobre las laterales comprendieron el tramo ubicado entre el límite con Maipú y el ingreso a la Ciudad de Mendoza. Incluyeron pavimentación, demarcación vial, señalización, iluminación LED, adecuación de los sentidos de circulación y mejoras en los drenajes.

Estas vías fueron preparadas para absorber un mayor caudal vehicular y funcionar como la principal alternativa de circulación mientras se ejecutan las obras.

Un operativo con 30 inspectores y monitoreo con dron

Para ordenar el tránsito, el Municipio dispuso un operativo integrado por 30 inspectores, distribuidos en distintos puntos y con funciones específicas.

Parte del personal se ocupa de regular el flujo vehicular, mientras que otro grupo controla el cumplimiento de la prohibición de estacionamiento en toda la extensión de las colectoras.

También se incorporó una unidad de motoristas que trabaja sobre cuadrantes previamente asignados para responder con rapidez ante cualquier contingencia. Además, se instalaron móviles con balizamiento en los accesos a los cortes para orientar a los conductores y reforzar la seguridad.

El dispositivo se complementa con un monitoreo permanente mediante dron, que permite observar en tiempo real el comportamiento del tránsito, realizar ajustes y reforzar la presencia de inspectores en los sectores donde resulte necesario.

Tres siniestros viales durante las primeras dos semanas en Guaymallén

Durante las primeras dos semanas del operativo se registraron solamente tres siniestros viales dentro del anillo de impacto central: dos en el sector de Tirasso y uno en Arturo González.

Desde el Municipio aclararon que ninguno de los episodios estuvo relacionado con las obras ni con la implementación del dispositivo vial.

El balance del primer mes de Gina

Por otra parte, al cumplirse el primer mes de funcionamiento de Gina, la herramienta destinada a gestionar siniestros viales leves, se recibieron 20 denuncias de accidentes que no requirieron la intervención del personal de Accidentología.

En estos casos, los conductores registraron lo ocurrido mediante fotografías, despejaron la calzada y luego realizaron la denuncia a través del chatbot.

Además, se contabilizaron alrededor de 50 intervenciones originadas por reportes enviados mediante Gina, relacionados con accidentes en tiempo real, embotellamientos e infracciones a las normas de tránsito.