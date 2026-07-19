19 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Un presunto error al volante terminó en un fuerte choque en Guaymallén

Un choque entre una camioneta y un Volkswagen Golf movilizó a la Policía en Guaymallén. La principal hipótesis apunta a una presunta infracción de tránsito.

El detalle que habría provocado un fuerte choque en una mañana tranquila en Guaymallén

El detalle que habría provocado un fuerte choque en una mañana tranquila en Guaymallén

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial registrado durante la mañana de este domingo movilizó a efectivos policiales en el departamento de Guaymallén. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:45 en la intersección del lateral norte del Acceso Este y calle Mitre, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Choque en Guaymallén: qué ocurrió

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una Mercedes-Benz Sprinter, conducida por un joven de 22 años, y un Volkswagen Golf, al mando de un hombre de 29 años. Ambos vehículos impactaron por circunstancias que aún son materia de investigación.

Las primeras actuaciones indican que la camioneta circulaba de este a oeste y, presuntamente, no habría respetado la señal de "Pare", situación que derivó en la colisión con el automóvil que transitaba por la zona.

Tras el choque, personal policial y de asistencia acudió rápidamente al lugar para evaluar el estado de los ocupantes. Tanto los conductores como los vehículos fueron inspeccionados y se confirmó que ninguno de los involucrados sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Además, las autoridades realizaron los correspondientes controles de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos en ambos casos, descartando la presencia de alcohol en sangre como un factor determinante del siniestro.

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