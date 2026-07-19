19 de julio de 2026
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Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo importante de este domingo 19 de julio de 2026.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Este domingo 19 de julio se llevó a cabo el sorteo 1363 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 22.15 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tuvo un pozo de $1.196.000.000 y 164.065 apuestas.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1362 del 12 de julio, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, hubo 14 ganadores que se llevaron cada uno $2.520.214,18.

Brinco: sorteo 1363 y resultados de hoy, domingo 19 de julio

  • TRADICIONAL:
  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

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