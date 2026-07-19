El legado italiano que todavía late en Mendoza: la historia de una comunidad que sigue viva

Mendoza alberga numerosas colectividades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus tradiciones y su identidad cultural. En ese contexto, Sitio Andino conversó con Vittorio Giovanni Galli para conocer la historia, el presente y las costumbres de la comunidad italiana en territorio mendocino.

Vittorio Giovanni Galli explicó que la inmigración italiana hacia Argentina comenzó alrededor de 1860 , con la llegada de comerciantes y emprendedores que vieron grandes oportunidades en regiones como Cuyo y Córdoba. Sin embargo, el mayor flujo migratorio se produjo entre 1915 y 1925 , impulsado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y volvió a intensificarse tras la Segunda Guerra Mundial, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

Al arribar al país, muchos inmigrantes eran recibidos en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, donde las autoridades los destinaban a distintas provincias según su oficio. En ese contexto, numerosos agricultores y viticultores fueron enviados a Mendoza , donde desempeñaron un papel clave en el crecimiento de la actividad vitivinícola y el desarrollo de la provincia.

Respecto de las tradiciones italianas que aún perduran en Mendoza, Vittorio Giovanni Galli destacó que una de las más importantes es la creación de sociedades y asociaciones integradas por inmigrantes provenientes de una misma región de Italia. En la provincia sobresalen las comunidades piamontesas, reconocidas por su tradicional bagna cauda ; los calabreses, por su característico salame picante; y los "furlanes" (de la región Friuli) como constructores. A ellos se suman otras colectividades de fuerte presencia, como las de genoveses y marchigianos.

El desafío de preservar las raíces italianas y fortalecer los vínculos con Mendoza

Al referirse a los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad en Mendoza, señaló que el mayor reto es preservar sus tradiciones y costumbres. Explicó que, con el paso del tiempo, la cantidad de inmigrantes de primera generación disminuye y las nuevas generaciones de descendientes se identifican cada vez más con las costumbres mendocinas que con las italianas.

Galli destacó que la relación entre la colectividad italiana y la sociedad mendocina siempre fue estrecha y de permanente intercambio. En ese sentido, explicó que la vitivinicultura, junto con actividades como el transporte y la producción agrícola, fueron fundamentales para fortalecer los vínculos entre ambas comunidades. Como reflejo de ese legado, muchas empresas mendocinas aún conservan nombres de origen italiano.

Centro Italiano Mendoza

Por último, afirmó que la comunidad italiana mantiene una intensa actividad no solo en Mendoza, a través de instituciones como el Centro Italiano Mendoza, ubicado en Patricias Mendocinas 845, sino también en otras provincias como Córdoba y Buenos Aires. Si bien consideró que la cultura italiana aún no tiene la difusión que merece, sostuvo que el creciente interés por aprender el idioma y por gestionar la ciudadanía italiana para los descendientes será clave para fortalecer y ampliar los vínculos entre ambas comunidades en los próximos años.