19 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
pollo

El error que cometés al congelar el pollo y la carne que arruina tus comidas y te hace gastar de más

Optimizar el rendimiento de la carne y el pollo requiere cortes estratégicos, porciones exactas y técnicas contra la sequedad del freezer.

El error que cometés al congelar el pollo y la carne que arruina tus comidas y te hace gastar de más

El error que cometés al congelar el pollo y la carne que arruina tus comidas y te hace gastar de más

Por Sitio Andino Sociedad

Para optimizar el presupuesto familiar y el rendimiento de la carne y el pollo, combina cortes estratégicos, porcionado por gramaje exacto y congelación rápida. Esta técnica es fundamental para evitar la pérdida de líquidos por evaporación provocada por el clima, reduciendo el desperdicio a cero y estirando los recursos al máximo.

El método del porcionado inteligente: gramos exactos por persona

El secreto de la economía doméstica no consiste en suprimir alimentos de la dieta, sino en erradicar los excedentes que terminan en el tacho de basura. En el ámbito de la gastronomía eficiente, se establecen las siguientes medidas estándar por adulto para calcular las compras mensuales:

  • Pulpa y cortes sin hueso (bifes, milanesas): Entre 150 y 200 gramos por comida. Un kilogramo rinde de forma óptima entre 5 y 6 porciones individuales.
  • Cortes con hueso (asado, costillas): Se calculan entre 350 y 400 gramos por comensal debido al descarte óseo natural, rindiendo 2.5 porciones por kilo.
  • Carne picada estructurada: Rinde hasta 10 porciones por kilo si se integra en preparaciones estiradas con vegetales o legumbres.
  • Pollo entero troceado: Una pieza promedio de 2.5 kilos debe rendir exactamente 8 porciones limpias (2 pechugas, 2 muslos, 2 contramuslos y 2 alas). La carcasa se reserva para caldos, logrando un aprovechamiento del 100%.

Paso a paso para freezar

El aire extremadamente frío deshidrata las fibras desprotegidas en el congelador, generando quemaduras por congelación que arruinan la textura. Para evitarlo, se debe realizar una limpieza inmediata retirando excesos de grasa y cartílagos apenas se llega de la carnicería, evitando lavar el alimento con agua para no proliferar bacterias. Tras el fileteado, es indispensable utilizar separadores de nylon (folex) entre cada bife para permitir un descongelado fraccionado según el consumo diario.

El envasado debe realizarse en bolsas herméticas tipo Ziploc, extrayendo la totalidad del aire residual para evitar la formación de escarcha dañina. Finalmente, se rotula el paquete con un fibrón indeleble: los cortes vacunos toleran hasta 9 meses de almacenamiento, mientras que las piezas de ave resisten un máximo de 6 meses a una temperatura óptima de -18 °C.

Descongelación segura y recetas de olla para estirar el kilo

La técnica recomendada exige bajar el alimento a los estantes inferiores de la heladera 24 horas antes de su cocción, colocándolo sobre un plato protector. Para emergencias operativas, se admite el uso del microondas en modo Defrost, procediendo a cocinar la pieza de manera inmediata para evitar el inicio de la cocción en los bordes.

Bajo ninguna circunstancia se deben dejar los alimentos a temperatura ambiente sobre la mesada o bajo el chorro de agua caliente, ya que este error rompe la cadena de frío, activa la multiplicación bacteriana y desluce los jugos internos. Bajo ninguna circunstancia se deben dejar los alimentos a temperatura ambiente sobre la mesada o bajo el chorro de agua caliente, ya que este error rompe la cadena de frío, activa la multiplicación bacteriana y desluce los jugos internos.

Para estirar cada compra al máximo, los clásicos de la cocina regional se vuelven los mejores aliados del bolsillo. Al preparar las tradicionales empanadas mendocinas o un pastel de papa con carne picada, la clave es aplicar una proporción de 1:1, utilizando la misma cantidad exacta de cebolla rehogada que de alimento vacuno. Esto duplica el volumen del relleno sin alterar el sabor original.

De igual manera, una sola pechuga de pollo puede rendir para cuatro comensales si se filetea bien fina para armar niños envueltos rellenos de verdura, o si se corta en tiritas para un salteado al wok. Con estas técnicas de porcionado y conservación, el presupuesto rinde el doble, el desperdicio se reduce a cero y la mesa familiar sigue estando llena de sabor.

Temas
Seguí leyendo

La experiencia única que ofrece Las Leñas para principiantes y expertos

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

El legado italiano que todavía late en Mendoza: la historia de una comunidad que sigue viva

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Argentina vs. España: cortes de colectivos, policías y horarios de supermercados en Mendoza

Atención Mendoza: los supermercados cambian sus horarios por la final de Argentina

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final

Lee además
El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan video

El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan
La carne vacuna pesa en el bolsillo y el pollo se encamina a un récord de consumo

Cambio en la mesa argentina: el pollo gana terreno por el aumento de la carne vacuna
LO QUE SE LEE AHORA
Se espera mucha presencia de hinchas durante y luego de la final del Mundial 2026. El Gobierno informó cómo será el operativo.

Argentina vs. España: cortes de colectivos, policías y horarios de supermercados en Mendoza

Las Más Leídas

Final del Mundial 2026: así será el horario de atención de los supermercados en Mendoza

Atención Mendoza: los supermercados cambian sus horarios por la final de Argentina

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

El emotivo mensaje de Messi antes de la final que hizo emocionar a todos

Detuvieron al acusado del femicidio vinculado en Maipú

Fin de la fuga: cayó el principal acusado del femicidio vinculado y del incendio en Maipú

Se espera mucha presencia de hinchas durante y luego de la final del Mundial 2026. El Gobierno informó cómo será el operativo.

Argentina vs. España: cortes de colectivos, policías y horarios de supermercados en Mendoza