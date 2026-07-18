Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Madrugada y mañana: el cielo se presentará mayormente nublado y el arranque del día será helado, con marcas térmicas en torno a los 5°. La probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día es baja (entre un 0% y 10%).

Tarde y noche (horario del partido): hacia la hora del encuentro (que arranca a las 16, hora argentina) y el postpartido, las condiciones desmejorarán levemente. Se prevén lluvias aisladas y lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación que sube al rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima no superará los 9°, por lo que el ambiente se mantendrá sumamente frío.