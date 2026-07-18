18 de julio de 2026
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Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

El domingo, durante la final del Mundial 2026, el SMN anticipó baja amplitud térmica y lluvias. Conocé al detalle el pronóstico para organizar tu festejo.

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Imagen generada con IA
 Por Natalia Mantineo

Este domingo 19 de julio, la expectativa global se concentra en la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras la "Scaloneta" se prepara para defender la corona en Nueva Jersey, en nuestro país el tiempo jugará su propio partido. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada bien invernal, con mucho frío, lluvias y bajísima amplitud térmica.

Así se perfila el tiempo según cada momento del día:

  • Madrugada y mañana: el cielo se presentará mayormente nublado y el arranque del día será helado, con marcas térmicas en torno a los 5°. La probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día es baja (entre un 0% y 10%).

  • Tarde y noche (horario del partido): hacia la hora del encuentro (que arranca a las 16, hora argentina) y el postpartido, las condiciones desmejorarán levemente. Se prevén lluvias aisladas y lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación que sube al rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima no superará los 9°, por lo que el ambiente se mantendrá sumamente frío.

Consejos para disfrutar de la final sin sufrir el frío

Para disfrutar el histórico duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal sin pasarla mal, los especialistas recomiendan:

  • Planificá bajo techo: debido a la inestabilidad de la tarde y la noche, la mejor opción es organizar la juntada en espacios cerrados y calefaccionados para evitar las lloviznas.

  • Mucho abrigo: con máximas de un solo dígito y un alto porcentaje de humedad, la sensación térmica será muy baja. Si salís a festejar, no escatimes en camperas y bufandas.

  • Precaución en la calle: si vas a conducir después del partido, recordá que el asfalto estará húmedo y la visibilidad podría verse reducida por la nubosidad baja y las lluvias aisladas.

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